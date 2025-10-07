Halmstad HF starkast i straffläggningen – vann hemma mot Borås

Halmstad HF-seger med 4–3 efter straffar

Affe Rapp avgjorde för Halmstad HF

Tredje raka segern för Halmstad HF

Det var jämnt hela vägen när Halmstad HF mötte Borås hemma i U20 region syd herr. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (2–0, 1–3, 0–0, 0–0, 1–0). Affe Rapp blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Resultatet innebär att Borås nu har fyra förluster i rad.

Jonstorp nästa för Halmstad HF

Halmstad HF tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara två minuter. Borås reducerade och kvitterade till 2–2 genom Tim Börje och Villgot Nordholm i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 12.55 gjorde Halmstad HF 3–2 genom Sixten Karlsson.

Borås gjorde 3–3 genom Ludwig Berenyi med 3.35 kvar att spela av perioden. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. Halmstad HF:s Affe Rapp blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var Halmstad HF:s andra uddamålsseger den här säsongen.

För Halmstad HF gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Borås är på elfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 18 november i Borås Ishall.

Lördag 11 oktober möter Halmstad HF Jonstorp borta 12.00 och Borås möter Kungälv hemma 14.00.

Halmstad HF–Borås 4–3 (2–0, 1–3, 0–0, 0–0, 1–0)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (15.01) Alexey Rupi (Edvin Wigö, Emilio Loftenius), 2–0 (17.12) Arvid Ottoson Knuuttila (Oscar Lindqvist, Affe Rapp).

Andra perioden: 2–1 (25.46) Tim Börje (Isac Petersson), 2–2 (31.14) Villgot Nordholm (Elia Wicky, Max Argus), 3–2 (32.55) Sixten Karlsson (Edvin Wigö, Alexey Rupi), 3–3 (36.25) Ludwig Berenyi (Philip Bertilsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Affe Rapp.

Nästa match:

Halmstad HF: Jonstorps IF IshF, borta, 11 oktober

Borås: Kungälvs IK, hemma, 11 oktober