Halmstad HF avgjorde i tredje perioden mot IF Troja-Ljungby

Halmstad HF vann med 4–3 mot IF Troja-Ljungby

Elton Lindeborg gjorde två mål för Halmstad HF

Affe Rapp avgjorde för Halmstad HF

Halmstad HF segrade hemma mot IF Troja-Ljungby i U20 region syd herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Halmstad HF fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (1–1, 2–2, 1–0).

Elton Lindeborg med två mål för Halmstad HF

IF Troja-Ljungby började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.39 slog Nils Håkansson till framspelad av Sixten Strömberg och Jaidy Van Mourik.

Halmstad HF kvitterade när Elton Lindeborg fick träff efter förarbete av Carl Sjulander och Affe Rapp efter 9.48.

Halmstad HF tog ledningen med 2–1 genom Arvid Ottoson Knuuttila efter 2.44 i andra perioden.

Linus Johansson och Nils Håkansson såg till att IF Troja-Ljungby vände till ledning med 2–3.

Halmstad HF kvitterade till 3–3 genom Elton Lindeborg.

6.53 in i tredje perioden nätade Halmstad HF:s Affe Rapp framspelad av Jonathan Petersson och Tage Jonasson och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Halmstad HF:s Carl Sjulander hade tre assists.

Det här var Halmstad HF:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IF Troja-Ljungbys fjärde uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann IF Troja-Ljungby med 5–2.

Tisdag 9 december möter Halmstad HF Oskarshamn borta 19.30 och IF Troja-Ljungby möter Tingsryd J20 hemma 19.00.

Halmstad HF–IF Troja-Ljungby 4–3 (1–1, 2–2, 1–0)

U20 region syd herr, Halmstad Arena

Första perioden: 0–1 (2.39) Nils Håkansson (Sixten Strömberg, Jaidy Van Mourik), 1–1 (9.48) Elton Lindeborg (Carl Sjulander, Affe Rapp).

Andra perioden: 2–1 (22.44) Arvid Ottoson Knuuttila (Carl Sjulander, Olle Johansson), 2–2 (26.07) Nils Håkansson, 2–3 (27.03) Linus Johansson (Olle Petersson), 3–3 (27.59) Elton Lindeborg (Carl Sjulander, Jonathan Petersson).

Tredje perioden: 4–3 (46.53) Affe Rapp (Jonathan Petersson, Tage Jonasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 2-1-2

IF Troja-Ljungby: 2-1-2

Nästa match:

Halmstad HF: IK Oskarshamn, borta, 9 december

IF Troja-Ljungby: Tingsryds AIF Utv, hemma, 9 december