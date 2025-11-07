Hällefors IK/Nora HC avgjorde i tredje perioden mot Eskilstuna Linden 2
Följ HockeySverige på
Google news
- Femte förlusten i rad för Eskilstuna Linden 2
- Hällefors IK/Nora HC:s tredje seger
- Eskilstuna Linden 2 nu åttonde, Hällefors IK/Nora HC på sjätte plats
Hällefors IK/Nora HC segrade borta mot Eskilstuna Linden 2 i U18 division 1 västra C herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Hällefors IK/Nora HC drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (0–0, 1–1, 1–3).
Sebastian Kvarnström bakom Hällefors IK/Nora HC:s seger
Den första perioden slutade 0–0. Hällefors IK/Nora HC gjorde 0–1 genom Emil Molin efter 4.51 i andra perioden.
Eskilstuna Linden 2 kvitterade till 1–1 genom Atte Aro med 1.11 kvar att spela av perioden. Hällefors IK/Nora HC tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.08 genom Lucas Träff och gick upp till 1–3 innan Eskilstuna Linden 2 svarade.
Till slut blev det 2–4 till Hällefors IK/Nora HC.
För tabellens utseende betyder det här att Eskilstuna Linden 2 ligger på åttonde plats medan Hällefors IK/Nora HC har sjätteplatsen.
Säsongens första möte lagen emellan vann Eskilstuna Linden:2 med 8–6.
Nästa motstånd för Hällefors IK/Nora HC är Köping IF 1. Lagen möts torsdag 13 november 19.00 i MerEl Arena.
Eskilstuna Linden 2–Hällefors IK/Nora HC 2–4 (0–0, 1–1, 1–3)
U18 division 1 västra C herr, Smehallen
Andra perioden: 0–1 (24.51) Emil Molin (Sebastian Kvarnström, Neo Törnkvist), 1–1 (38.49) Atte Aro (Hugo Wiklund, Frank Rosedahl Salvéus).
Tredje perioden: 1–2 (44.08) Lucas Träff (Wille Hiden), 1–3 (44.48) Sebastian Kvarnström, 2–3 (45.49) Lucas Sjöberg (Felix Gustafsson, Atas Randakevicius), 2–4 (55.26) Emil Molin (Martin Thiery Wase).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Eskilstuna Linden 2: 0-0-5
Hällefors IK/Nora HC: 3-0-2
Nästa match:
Hällefors IK/Nora HC: Köping IF:1, hemma, 13 november
Den här artikeln handlar om: