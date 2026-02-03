Guts/Valdemarsviks mörka svit: åtta i rad utan seger efter 4–8 mot Mighty Ravens

Mighty Ravens-seger med 8–4 mot Guts/Valdemarsvik

Isac Tolf gjorde tre mål för Mighty Ravens

Andra raka segern för Mighty Ravens

Guts/Valdemarsvik har fortfarande inte tagit någon seger i serien. Matchen på tisdagen i Arena Grosvad blev den åttonde raka utan seger för Guts/Valdemarsvik när laget mötte Mighty Ravens hemma i U20 Div 1 B syd vår herr. Slutresultatet blev 4–8 (3–1, 1–5, 0–2).

Isac Tolf gjorde tre mål för Mighty Ravens

Guts/Valdemarsvik var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Mighty Ravens tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–2 efter 2.40 genom Hugo Mellgren och gick upp till 3–5 innan Guts/Valdemarsvik svarade.

I periodpausen hade Mighty Ravens ledningen med 4–6.

5.35 in i tredje perioden nätade Mighty Ravens Isac Tolf återigen framspelad av Leo Weinhandl och Kevin Blomquist och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 4–8-mål med 46 sekunder kvar att spela på nytt genom Hugo Mellgren. Det fastställde slutresultatet till 4–8.

Isac Tolf gjorde tre mål för Mighty Ravens.

Guts/Valdemarsvik stannar därmed på sjunde och sista plats och Mighty Ravens på sjätte plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IK Guts/Valdemarsviks IF vann de två första mötena. Linköpings Mighty Ravens vann senast lagen möttes.

Guts/Valdemarsvik tar sig an Mjölby i nästa match borta lördag 7 februari 12.00. Mighty Ravens möter samma dag 14.00 Tranås hemma.

Guts/Valdemarsvik–Mighty Ravens 4–8 (3–1, 1–5, 0–2)

U20 Div 1 B syd vår herr, Arena Grosvad

Första perioden: 1–0 (8.18) Kasper Malmlöv (Liam Jonander), 1–1 (8.35) Isac Tolf (Luca Raffelsberger, Liam Lindqvist), 2–1 (10.43) William Karttunen (Kasper Malmlöv, Jonathan Skoglund), 3–1 (11.51) Markus Lagher (Tim Kungshammar, Lucas Åberg).

Andra perioden: 3–2 (22.40) Hugo Mellgren (Melker Löfdahl, Gustav Ström), 3–3 (25.58) Luca Raffelsberger (Gustav Ström, Gergö Kotán), 3–4 (26.27) Gergö Kotán (Liam Lindqvist), 3–5 (27.56) Isac Tolf (Arvid Benegård Sjösten), 4–5 (31.10) Tim Kungshammar (Liam Jonander), 4–6 (35.11) Kevin Blomquist (Hugo Ahlenbäck).

Tredje perioden: 4–7 (45.35) Isac Tolf (Leo Weinhandl, Kevin Blomquist), 4–8 (59.14) Hugo Mellgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guts/Valdemarsvik: 0-0-5

Mighty Ravens: 2-0-3

Nästa match:

Guts/Valdemarsvik: Mjölby HC, borta, 7 februari 12.00

Mighty Ravens: Tranås AIF, hemma, 7 februari 14.00