Guts/Valdemarsvik besegrade Mighty Ravens med 8–4

Guts/Valdemarsvik vann med 8–4 mot Mighty Ravens

John Pie tremålsskytt för Guts/Valdemarsvik

Hampus Törnhage matchvinnare för Guts/Valdemarsvik

Bortalaget Guts/Valdemarsvik tog hem segern mot Mighty Ravens i U20 division 1 C syd herr. 4–8 (0–2, 1–4, 3–2) slutade matchen på lördagen.

John Pie med tre mål för Guts/Valdemarsvik

Guts/Valdemarsvik började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 2.34 slog Charlie Goldfarb till efter pass från Hampus Törnhage och John Pie.

Efter 13.18 gjorde laget 0–2 när Hampus Törnhage hittade rätt.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–6.

Guts/Valdemarsvik startade tredje perioden vassast. Laget gick från 1–6 till 1–7. Men Mighty Ravens svarade och gjorde 3–7.

Därefter var det dock Guts/Valdemarsvik som avgjorde. Laget gjorde 3–8 med nio minuter kvar att spela genom John Pie på pass av Charlie Goldfarb. Mighty Ravens hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–8.

John Pie gjorde tre mål för Guts/Valdemarsvik och spelade fram till tre mål, Charlie Goldfarb stod för sex poäng, varav två mål och Hampus Törnhage gjorde två mål och tre assist.

Resultaten i sista omgången betyder att Mighty Ravens slutar på åttonde plats i tabellen och Guts/Valdemarsvik på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann IK Guts/Valdemarsviks IF med 6–3.

Mighty Ravens–Guts/Valdemarsvik 4–8 (0–2, 1–4, 3–2)

U20 division 1 C syd herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (2.34) Charlie Goldfarb (Hampus Törnhage, John Pie), 0–2 (13.18) Hampus Törnhage.

Andra perioden: 0–3 (22.11) John Pie (Charlie Goldfarb, Hampus Törnhage), 0–4 (23.06) Kasper Malmlöv (Melvin Åberg), 0–5 (34.18) Hampus Törnhage (Charlie Goldfarb, John Pie), 0–6 (35.56) John Pie (Charlie Goldfarb), 1–6 (39.52) Felix Andersson (Kevin Blomquist, Isac Tolf).

Tredje perioden: 1–7 (40.31) Charlie Goldfarb (John Pie, Hampus Törnhage), 2–7 (44.57) Milo Daleklev, 3–7 (50.43) Hugo Ahlenbäck (Emil Fejes, Luca Raffelsberger), 3–8 (51.37) John Pie (Charlie Goldfarb), 4–8 (52.04) Arvid Benegård Sjösten (Felix Andersson, Kevin Blomquist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mighty Ravens: 0-0-5

Guts/Valdemarsvik: 1-0-4