Gustav Hillström i målform – Brynäs vann mot Björklöven

Seger för Brynäs med 3–2 mot Björklöven

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Brynäs Gustav Hillström tvåmålsskytt

Bortalaget Brynäs vann mot Björklöven i U20 nationell norra. 2–3 (0–0, 0–3, 2–0) slutade lördagens match.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

Edvin Nääs bakom Brynäs seger

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Brynäs stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3. Jacob Söderberg-Nelson och Rasmus Becker reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 2–3 kom inte Björklöven.

Det här var Björklövens tredje uddamålsförlust den här säsongen.

När lagen senast möttes vann Brynäs IF med 4–0.

Nästa motstånd för Björklöven är Timrå U20. Brynäs tar sig an Modo Hockey U20 borta. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 12.00.

Björklöven–Brynäs 2–3 (0–0, 0–3, 2–0)

U20 nationell norra

Andra perioden: 0–1 (20.29) Gustav Hillström (Leo Sundqvist, Aron Dahlqvist), 0–2 (34.59) Gustav Hillström (Aron Dahlqvist, Leo Sundqvist), 0–3 (36.38) Edvin Nääs (Theo Östberg, Hugo Östberg).

Tredje perioden: 1–3 (48.28) Jacob Söderberg-Nelson (Joakim Engholm, Adam Weiberg), 2–3 (52.15) Rasmus Becker (Elliot Bast Viklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven: 1-1-3

Brynäs: 4-1-0

Nästa match:

Björklöven: Timrå, hemma, 26 oktober

Brynäs: Modo Hockey, borta, 26 oktober