Gustav Eurenius gjorde två mål för Järfälla i segern mot Mörrum

Järfälla segrade – 4–1 mot Mörrum

Gustav Eurenius med två mål för Järfälla

Andra raka segern för Järfälla

Järfälla vann mötet med Mörrum borta med 4–1 (2–0, 0–0, 2–1) på lördagen i hockeyettan södra.

Järfällas tränare Fredric Forslund tyckte så här om matchen:

– Oerhört skön seger. Vi vinner rättvist idag där jag tycker vi tar tag i det direkt. Effektiva i offensiven där vi kunde göra ännu fler mål. En push i slutet av Mörrum som vi står emot.

Gustav Eurenius tvåmålsskytt för Järfälla

Järfälla tog ledningen efter 17 minuters spel genom Gustav Eurenius efter pass från Jonathan Rodensjö och Gustav Jansson. Efter 19.42 gjorde också laget 0–2 på nytt genom Gustav Eurenius assisterad av Henric Croneld och Emil Hedström.

Andra perioden blev mållös.

Efter 1.42 i tredje perioden ökade Järfälla på till 0–3 genom August Sandell.

Mörrum reducerade dock till 1–3 genom Elias Knoester tidigt i perioden av perioden.

Järfälla kunde dock avgöra till 1–4 med 1.34 kvar av matchen genom William Berglind.

Resultatet innebär att Mörrum ligger kvar på tolfte plats och Järfälla på 18:e plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Mörrum med 4–2.

Nästa motstånd för Mörrum är Tyringe. Lagen möts onsdag 11 februari 19.00 i Jössarinken. Järfälla tar sig an Karlskrona borta söndag 8 februari 16.00.

Mörrum–Järfälla 1–4 (0–2, 0–0, 1–2)

Hockeyettan södra, Jössarinken

Första perioden: 0–1 (17.30) Gustav Eurenius (Jonathan Rodensjö, Gustav Jansson), 0–2 (19.42) Gustav Eurenius (Henric Croneld, Emil Hedström).

Tredje perioden: 0–3 (41.42) August Sandell (Emil Broed, Tom Nilsson), 1–3 (44.39) Elias Knoester (Leo Klavhed), 1–4 (58.26) William Berglind.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mörrum: 3-0-2

Järfälla: 3-0-2

Nästa match:

Mörrum: Tyringe SoSS, hemma, 11 februari 19.00

Järfälla: Karlskrona HK, borta, 8 februari 16.00