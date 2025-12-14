Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF-seger med 7–5 mot Hällefors IK/Nora HC

Charlie Dafgård Larsson matchvinnare för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Andra raka segern för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann på bortaplan mot Hällefors IK/Nora HC i U18 division 1 västra C herr. Matchen på söndagen slutade 5–7 (1–2, 1–1, 3–4).

Hällefors IK/Nora HC–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF – mål för mål

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Neo Törnkvist kvitterade för Hällefors IK/Nora HC tidigt i andra perioden efter pass från Sebastian Kvarnström.

Efter 7.11 i andra perioden nätade Elias Sjöö framspelad av Kim Svantesson och gav Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF ledningen.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF startade också tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 2–5-ledning. Men Hällefors IK/Nora HC svarade och gjorde 3–5.

Därefter var det dock Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF som avgjorde. Laget gjorde först 3–6 och sen kom också 3–7 med tre minuter kvar att spela genom Liam Ejdre på pass av Kim Svantesson och Milo Hjortsberg. Hällefors IK/Nora HC hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 5–7.

Kim Svantesson gjorde ett mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF och två assist, Milo Hjortsberg hade tre assists och Liam Ejdre stod för tre poäng, varav ett mål. Martin Thiery Wase gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Hällefors IK/Nora HC och Neo Törnkvist gjorde två mål och totalt tre poäng.

När lagen möttes senast vann Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF med 7–3.

I sista matchen möter Hällefors IK/Nora HC Köping IF 2 hemma på torsdag 18 december 19.30.

Hällefors IK/Nora HC–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 5–7 (1–2, 1–1, 3–4)

U18 division 1 västra C herr, MerEl Arena

Första perioden: 1–0 (7.24) Neo Törnkvist (Sebastian Kvarnström, Martin Thiery Wase), 1–1 (8.21) Kim Svantesson, 1–2 (12.28) Mio Eriksson (Liam Ejdre).

Andra perioden: 2–2 (21.15) Neo Törnkvist (Sebastian Kvarnström), 2–3 (27.11) Elias Sjöö (Kim Svantesson).

Tredje perioden: 2–4 (45.26) Mio Eriksson (Milo Hjortsberg, Liam Ejdre), 2–5 (53.13) Elias Sjöö (Milo Hjortsberg), 3–5 (55.34) Benjamin Lindberg (Neo Törnkvist), 3–6 (57.08) Charlie Dafgård Larsson (Elliot Krantz), 3–7 (57.32) Liam Ejdre (Kim Svantesson, Milo Hjortsberg), 4–7 (58.18) Martin Thiery Wase, 5–7 (59.44) Lucas Träff (Martin Thiery Wase).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hällefors IK/Nora HC: 1-0-4

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 3-0-2

Nästa match:

Hällefors IK/Nora HC: Köping IF:2, hemma, 18 december 19.30