Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann mot Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF-seger med 4–2 mot Köping IF 2

Jonathan Karlsson avgjorde för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Elfte raka förlusten för Köping IF 2

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF segrade på bortaplan i Köpings Ishall mot Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr. 2–4 (0–1, 1–1, 1–2) slutade matchen på torsdagen.

Kumla Hockey J18 nästa för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Casper Sedell gjorde 1–0 till Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF efter 15 minuters spel efter förarbete från Charlie Dafgård Larsson och Wilmer Axnér.

Efter 4.46 i andra perioden nätade Oskar Wiklund på pass av Gustav Mattsson och kvitterade för Köping IF 2.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s Jonathan Karlsson gjorde 1–2 efter 16.40 framspelad av Wilmer Axnér och Casper Sedell.

Efter 3.24 i tredje perioden gjorde Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 1–3 genom Jonathan Karlsson som gjorde sitt andra mål.

Köping IF 2 reducerade dock till 2–3 genom Noel Brolin-Öhrn efter 5.02 av perioden.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF kunde dock avgöra till 2–4 efter 8.24 i tredje perioden genom Casper Sedell.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s Wilmer Axnér hade fyra assists och Casper Sedell gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Köping IF 2 är på nionde och sista plats.

Lagens första möte för säsongen vann Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF med 3–2.

I nästa omgång har Köping IF 2 Eskilstuna Linden 2 borta i Smehallen, lördag 29 november 17.00. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF spelar hemma mot Kumla Hockey J18 söndag 30 november 12.00.

Köping IF 2–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (15.30) Casper Sedell (Charlie Dafgård Larsson, Wilmer Axnér).

Andra perioden: 1–1 (24.46) Oskar Wiklund (Gustav Mattsson), 1–2 (36.40) Jonathan Karlsson (Wilmer Axnér, Casper Sedell).

Tredje perioden: 1–3 (43.24) Jonathan Karlsson (Wilmer Axnér), 2–3 (45.02) Noel Brolin-Öhrn (Rasmus Nordling), 2–4 (48.24) Casper Sedell (Wilmer Axnér, Noah Lagerman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 2: 0-0-5

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 3-0-2

Nästa match:

Köping IF 2: Eskilstuna Linden:2, borta, 29 november

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Kumla Hockey, hemma, 30 november