Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF avgjorde i tredje perioden mot Kumla Hockey J18

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann med 2–1 mot Kumla Hockey J18

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexander Skarp avgjorde för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF segrade hemma mot Kumla Hockey J18 i U18 division 1 västra C vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–1 (1–1, 0–0, 1–0).

Segermålet för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF stod Alexander Skarp för 16.06 in i tredje perioden.

Segern var Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Köping IF 1 nästa för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Lucas Lundström gjorde 1–0 till Kumla Hockey J18 efter 14.18 på passning från Vincent Henriksén. Efter 15.18 kvitterade Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF när Noah Fromell hittade rätt assisterad av Oskar Skoglund.

Andra perioden blev mållös.

16.06 in i tredje perioden slog Alexander Skarp till framspelad av Liam Vallin och Elliot Krantz och avgjorde matchen. Skarp fullbordade därmed lagets vändning.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kumla Hockey vunnit.

I nästa omgång har Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF Köping IF 1 borta i Köpings Ishall, söndag 8 mars 15.00. Kumla Hockey J18 spelar hemma mot Hällefors IK/Nora HC fredag 6 mars 19.30.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Kumla Hockey J18 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra C vår, Råsshallen

Första perioden: 0–1 (14.18) Lucas Lundström (Vincent Henriksén), 1–1 (15.18) Noah Fromell (Oskar Skoglund).

Tredje perioden: 2–1 (56.06) Alexander Skarp (Liam Vallin, Elliot Krantz).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 4-0-1

Kumla Hockey J18: 2-0-3

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Köping IF:1, borta, 8 mars 15.00

Kumla Hockey J18: Hällefors IK/Nora HC, hemma, 6 mars 19.30