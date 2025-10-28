Grums vinnare mot Borlänge – avgjorde i förlängningen

Grums segrade – 4–3 efter förlängning

Olle Axelsson gjorde två mål för Grums

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Grums avgöra den jämna matchen hemma mot Borlänge i U20 region väst herr. Slutresultatet blev 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0). Olle Axelsson blev matchhjälte för Grums med sitt mål i förlängningen.

Segern var Grums åttonde på de senaste tio matcherna.

Grums tog ledningen i första perioden genom Linus Olsson.

Borlänge kvitterade till 1–1 genom Robin Strand efter 12.08.

Grums tog ledningen på nytt genom Olle Axelsson efter 17.00 i matchen.

Borlänge gjorde 2–2 genom Niilo Lylander med 2.15 kvar att spela. Efter 9.17 i andra perioden slog Hugo Sjöstrand till på pass av Max Johansson och Sixten Larsson Roupé och gav Grums ledningen. 10.21 in i tredje perioden slog Albin Daniels till på pass av Filip Eriksson och kvitterade. I förlängningen tog det 2.07 till Grums avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Olle Axelsson.

Det här var Grums sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Borlänges fjärde uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Grums ligger på tredje plats medan Borlänge har femteplatsen.

När lagen senast möttes vann Grums IK Hockey med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

I nästa match, lördag 1 november möter Grums Malung borta i Malungs Ishall 16.00 medan Borlänge spelar hemma mot Orsa 12.00.

Grums–Borlänge 4–3 (2–2, 1–0, 0–1, 1–0)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (8.05) Linus Olsson (Liam Sveningsson, Viktor Berg), 1–1 (12.08) Robin Strand (Leo Åström), 2–1 (17.00) Olle Axelsson (Oscar Fridén, Leo Levein), 2–2 (17.45) Niilo Lylander (Jacob Gladh Pettersson).

Andra perioden: 3–2 (29.17) Hugo Sjöstrand (Max Johansson, Sixten Larsson Roupé).

Tredje perioden: 3–3 (50.21) Albin Daniels (Filip Eriksson).

Förlängning: 4–3 (62.07) Olle Axelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 3-1-1

Borlänge: 2-1-2

Nästa match:

Grums: Malungs IF, borta, 1 november

Borlänge: Orsa IK, hemma, 1 november