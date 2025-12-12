Grums vann på hemmaplan mot Nyköping

Seger för Grums med 4–2 mot Nyköping

Erik Röhr avgjorde för Grums

Andra raka segern för Grums

Grums vann mötet med Nyköping på hemmaplan med 4–2 (3–1, 0–1, 1–0) på fredagen i hockeyettan södra.

– Tycker vi har kontroll och spelar bra i första och sista perioden. Resultatet gör att det blir lite väl nervigt, men vi reder ut det. Tre fina pinnar, kommenterade Grums tränare Johan Erkgärds.

Nyköping nästa för Grums

Grums stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.56 i mitten av perioden.

Nyköping reducerade dock till 3–1 genom William Hildebertszon med 4.35 kvar att spela.

Albin Stark såg till att Nyköping reducerade igen efter 18.44.

5.31 in i tredje perioden nätade Grums Oliver Marcelius på pass av Joel Nyman och ökade ledningen. 4–2-målet blev matchens sista.

Oliver Marcelius gjorde ett mål för Grums och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att Grums ligger kvar på 19:e plats och Nyköping sist, på 20:e plats i tabellen.

De båda lagen möts igen söndag 14 december 16.00, i Stora Hallen.

Grums–Nyköping 4–2 (3–1, 0–1, 1–0)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (2.45) Melker Malmer (Philip Gustafsson, Eric Granrud), 2–0 (8.14) Joel Nyman (Oliver Marcelius), 3–0 (12.41) Erik Röhr (Oliver Marcelius, Sebastian Lövgren), 3–1 (15.25) William Hildebertszon (Wille Laine, Hugo Pettersson).

Andra perioden: 3–2 (38.44) Albin Stark.

Tredje perioden: 4–2 (45.31) Oliver Marcelius (Joel Nyman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 2-0-3

Nyköping: 0-0-5

Nästa match:

Grums: Nyköpings SK, borta, 14 december 16.00

Nyköping: Grums IK Hockey, hemma, 14 december 16.00