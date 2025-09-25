Grums vann mot Lindlöven J18

Grums segrade – 3–1 mot Lindlöven J18

Adam Nordström avgjorde för Grums

Lindlöven J18:s andra raka förlust

Grums vann borta mot Lindlöven J18 i U18 regional väst herr. Matchen på torsdagen slutade 1–3 (0–1, 1–1, 0–1).

Lindlöven J18–Grums – mål för mål

Grums tog ledningen efter 13.33, genom Felix Björk assisterad av Isac Jemail. Lindlöven J18 kvitterade till 1–1 genom Loke Österlund i andra perioden.

Efter 16.13 gjorde Grums 1–2 genom Adam Nordström. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 40 sekunder kvar att spela genom Isac Jemail framspelad av Adam Nordström. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Lindlöven J18 ligger på elfte plats i tabellen efter matchen medan Grums ligger på åttonde plats.

Söndag 28 september möter Lindlöven J18 Färjestad borta 13.15 och Grums möter VIK Hockey hemma 13.00.

Lindlöven J18–Grums 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)

U18 regional väst herr, Lindehov

Första perioden: 0–1 (13.33) Felix Björk (Isac Jemail).

Andra perioden: 1–1 (34.49) Loke Österlund (Lorenzo Karlefäldt, Sixten Manfredsson), 1–2 (36.13) Adam Nordström (Viggo Forss).

Tredje perioden: 1–3 (59.20) Isac Jemail (Adam Nordström).

Nästa match:

Lindlöven J18: Färjestads BK, borta, 28 september

Grums: VIK Västerås HK, hemma, 28 september