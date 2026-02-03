Grums starka svit mot Borlänge fortsätter

Grums-seger med 4–1 mot Borlänge

Lucas Branting med två mål för Grums

Tolfte segern för Grums

Borlänge har varit lite av ett favoritmotstånd för Grums. På tisdagen tog Grums ännu en seger hemma mot Borlänge. Matchen i U20 region väst herr slutade 4–1 (2–0, 1–0, 1–1). Det var Grums fjärde raka seger mot just Borlänge.

– A strong 60 minutes. We were able to create a lot of offensive zone time and we had solid goaltending. Nice to see special teams have success as well, kommenterade Grums huvudtränare Tim Rivest.

Hugo Sjöstrand gav Grums ledningen efter 5.03 efter förarbete från Axel Appelqvist. Laget gjorde också 2–0 när Lucas Branting slog till på passning från Sixten Larsson Roupé och Olle Axelsson efter 15.51.

Efter 8.00 i andra perioden slog Lucas Branting till återigen på pass av Olle Axelsson och gjorde 3–0.

Grums ökade också ledningen till 4–0 med 2.00 kvar att spela genom Max Johansson framspelad av Olle Axelsson och Lucas Branting. Malte Lantz-Rosdahl stod för målet när Borlänge reducerade till 4–1 med 17 sekunder kvar att spela efter förarbete av Filip Hyttring. Mer än så blev det dock inte för Borlänge.

Grums Lucas Branting stod för två mål och ett assist och Olle Axelsson hade tre assists.

Med fyra omgångar kvar är Grums på andra plats i tabellen medan Borlänge är på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Grums och Borlänge den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Grums IK Hockey vunnit.

I nästa match, lördag 7 februari möter Grums Malung borta i Malungs Ishall 13.30 medan Borlänge spelar hemma mot Orsa 12.00.

Grums–Borlänge 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (5.03) Hugo Sjöstrand (Axel Appelqvist), 2–0 (15.51) Lucas Branting (Sixten Larsson Roupé, Olle Axelsson).

Andra perioden: 3–0 (28.00) Lucas Branting (Olle Axelsson).

Tredje perioden: 4–0 (59.00) Max Johansson (Olle Axelsson, Lucas Branting), 4–1 (59.43) Malte Lantz-Rosdahl (Filip Hyttring).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 2-0-3

Borlänge: 2-0-3

Nästa match:

Grums: Malungs IF, borta, 7 februari 13.30

Borlänge: Orsa IK, hemma, 7 februari 12.00