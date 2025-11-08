Grums segerrad fortsätter efter 3–2 mot Hudiksvall

Seger för Grums med 3–2 mot Hudiksvall

Grums femte seger på de senaste sex matcherna

Anthon Lindström avgjorde för Grums

Hudiksvall och Grums möttes på lördagen i Holmen Center. Grums hade tre vinster i rad i U20 region väst herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 2–3 (1–2, 1–1, 0–0).

Hudiksvall–Grums – mål för mål

Grums startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Hugo Sjöstrand och Viktor Berg innan Hudiksvall svarade och gjorde 2–1 genom Rasmus Edström. Hudiksvall kvitterade också till 2–2 genom Marcus Dahlström Borsje i början av andra perioden i andra perioden.

Grums gjorde dock 2–3 genom Anthon Lindström efter 17.21 och avgjorde matchen. Tredje perioden blev mållös och Grums höll i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Hudiksvalls andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Grums åttonde uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann Grums IK Hockey med 6–1.

Tisdag 11 november möter Hudiksvall Borlänge hemma 19.30 och Grums möter BIK Karlskoga J20 borta 19.00.

Hudiksvall–Grums 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (11.54) Hugo Sjöstrand (Max Johansson, Isac Olsson), 0–2 (16.31) Viktor Berg (Linus Olsson), 1–2 (17.00) Rasmus Edström (Wilmer Henriksson, Felix Robertsson).

Andra perioden: 2–2 (22.38) Marcus Dahlström Borsje (Wincent Enarsson, Nils Strömbom), 2–3 (37.21) Anthon Lindström (Leo Levein).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 1-0-4

Grums: 4-0-1

Nästa match:

Hudiksvall: Borlänge HF, hemma, 11 november

Grums: BIK Karlskoga, borta, 11 november