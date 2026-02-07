Grums IK 2 vann efter förlängning mot Sunne

Grums IK 2-seger med 3–2 efter förlängning

Alfred Holmgren matchvinnare för Grums IK 2

Andra raka segern för Grums IK 2

Det blev en riktigt spännande match när Grums IK 2 mötte Sunne i U20 Div 1 västra B herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där hemmalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0). Alfred Holmgren spelade en avgörande roll för Grums IK 2 med det vinnande målet i förlängningen.

Nora HC/Hällefors IK U23 nästa för Grums IK 2

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Grums IK 2 gjorde 1–0 genom Isac Jemail efter 5.50 i andra perioden.

Därefter fixade Sunnes Wille Jansson och Fredrik Lundal att laget vände underläge till ledning med 1–2.

4.04 in i tredje perioden slog Viggo Johansson till framspelad av Gabriel Axelsson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Grums IK 2 3.45 in i förlängningen blev Alfred Holmgren med det avgörande 3–2-målet.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Grums IK 2 med 20–26 och Sunne med 18–19 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Grums 2 med 7–4.

I nästa match, lördag 14 februari möter Grums IK 2 Nora HC/Hällefors IK U23 borta i NEH Hallen 16.00 medan Sunne spelar borta mot Örebro 11.00.

Grums IK 2–Sunne 3–2 (0–0, 1–2, 1–0, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Andra perioden: 1–0 (25.50) Isac Jemail (Viggo Rudehov-Hjalmarsson), 1–1 (31.42) Fredrik Lundal (Anton Wikman, Samuel Larsson), 1–2 (36.04) Wille Jansson (Alvin Sättermon, Leo Bergström).

Tredje perioden: 2–2 (44.04) Viggo Johansson (Gabriel Axelsson).

Förlängning: 3–2 (63.45) Alfred Holmgren (Maximus Ruff).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 2-0-3

Sunne: 2-1-2

Nästa match:

Grums IK 2: Nora HC/Hällefors IK U23, borta, 14 februari 16.00

Sunne: Örebro HUF, borta, 14 februari 11.00