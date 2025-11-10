Grums IK 2 besegrade Kils AIK U20 med 6–2

Seger för Grums IK 2 med 6–2 mot Kils AIK U20

Harry Rudström matchvinnare för Grums IK 2

Andra raka segern för Grums IK 2

Grums IK 2 vann mötet i U20 Div 1 västra B herr på bortaplan mot Kils AIK U20, med 6–2 (3–0, 0–1, 3–1).

Kils AIK U20–Grums IK 2 – mål för mål

Grums IK 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.49 i mitten av perioden. Efter 16.18 i andra perioden slog Albin Lindqvist till och reducerade åt Kils AIK U20. Grums IK 2 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.47 genom Lukas Eckerwall och gick upp till 1–5 innan Kils AIK U20 svarade.

Till slut blev det 2–6 till Grums IK 2.

Philip Wäseby gjorde ett mål för Grums IK 2 och spelade fram till två mål och Harry Rudström stod för tre poäng, varav två mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Kils AIK U20 med 25–26 och Grums IK 2 med 18–22 i målskillnad.

Grums IK 2 ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Kils AIK U20 är på femte plats.

Den 4 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Billerudhallen.

Lördag 15 november spelar Kils AIK U20 borta mot Nor IK U23/Solstad HC 12.00 och Grums IK 2 mot Sunne borta 16.00 i Helmia Arena.

Kils AIK U20–Grums IK 2 2–6 (0–3, 1–0, 1–3)

U20 Div 1 västra B herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (11.38) Lukas Eckerwall (Harry Rudström), 0–2 (15.54) Harry Rudström (Elvis Bergsköld, Philip Wäseby), 0–3 (19.27) Harry Rudström (Philip Wäseby).

Andra perioden: 1–3 (36.18) Albin Lindqvist.

Tredje perioden: 1–4 (41.47) Lukas Eckerwall (Frans Mossberg, Zeb Alstad), 1–5 (43.55) Isac Jemail (Frans Mossberg), 2–5 (51.05) Kevin Jeffsson (Karl Johansson, Arvid Lind), 2–6 (56.11) Philip Wäseby (Jonathan Engström Bergström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK U20: 2-0-3

Grums IK 2: 2-0-3

Nästa match:

Kils AIK U20: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 15 november

Grums IK 2: Sunne IK, borta, 15 november