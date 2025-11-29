Grums förlänger segersviten mot Valbo J20

Grums vann med 5–3 mot Valbo J20

Grums nionde seger på de senaste tio matcherna

Olle Axelsson matchvinnare för Grums

Grums har haft det lätt mot Valbo J20 i U20 region väst herr. Och på lördagen vann Grums på nytt – den här gången med hela 5–3 (2–1, 2–0, 1–2) hemma i Billerudhallen. Det var Grums fjärde raka seger mot Valbo J20.

Därmed har Grums vunnit åtta matcher i rad i U20 region väst herr.

Grums–Valbo J20 – mål för mål

Grums tog ledningen i början av första perioden genom Max Johansson.

Valbo J20 kvitterade till 1–1 genom Oscar Berggren efter 12.03.

Efter 17.28 i matchen gjorde Grums 2–1 genom Isac Olsson.

Efter 10.25 i andra perioden slog Linus Olsson till på pass av Hampus Öhman och Lucas Nyman och gjorde 3–1.

Olle Axelsson gjorde dessutom 4–1 efter 11.53 på pass av Lucas Nyman och Oscar Fridén.

Efter 14.06 i tredje perioden ökade Grums på till 5–1 genom Carl Lauridsen.

Ludvig Fougman och Vigge Öhlander reducerade förvisso men närmare än 5–3 kom inte Valbo J20. Grums tog därmed en stabil seger.

Grums Lucas Nyman hade tre assists.

Grums har en stark form med fem segrar och 23–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valbo J20 har två vinster och tre förluster och 24–27 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK Hockey vunnit.

På tisdag 2 december 19.00 spelar Grums borta mot Borlänge och Valbo J20 hemma mot Orsa.

Grums–Valbo J20 5–3 (2–1, 2–0, 1–2)

U20 region väst herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (1.06) Max Johansson (Isac Olsson), 1–1 (12.03) Oscar Berggren (Benjamin Wettervik, Elias Malmberg), 2–1 (17.28) Isac Olsson (Max Johansson, Hugo Sjöstrand).

Andra perioden: 3–1 (30.25) Linus Olsson (Hampus Öhman, Lucas Nyman), 4–1 (31.53) Olle Axelsson (Lucas Nyman, Oscar Fridén).

Tredje perioden: 5–1 (54.06) Carl Lauridsen (Lucas Nyman), 5–2 (55.28) Ludvig Fougman (Hannes Tupakka), 5–3 (59.40) Vigge Öhlander (Douglas Jönsson, William Berglund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 5-0-0

Valbo J20: 2-1-2

Nästa match:

Grums: Borlänge HF, borta, 2 december

Valbo J20: Orsa IK, hemma, 2 december