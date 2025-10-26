Grums avgjorde i förlängningen mot Strömsbro

Grums vann med 4–3 efter förlängning

Adam Nordström avgjorde för Grums

Lindlöven J18 nästa motstånd för Grums

Matchen i U18 regional väst fortsättning herr mellan hemmalaget Grums och gästande Strömsbro var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Grums spikade segerresultatet, 4–3 (0–1, 1–0, 2–2, 1–0). Matchhjälte blev Adam Nordström, som gjorde det avgörande målet 20 sekunder in i förlängningen.

Grums–Strömsbro – mål för mål

Arvid Boëthius gav gästande Strömsbro ledningen efter 7.16 assisterad av Melvin Gustafsson och Victor Nilsson. Efter 18.29 i andra perioden slog Isac Jemail till på pass av Albin Ekman och kvitterade för Grums. Strömsbro gjorde 1–2 genom Mille Thunman efter 5.47 i tredje perioden.

Därefter fixade Grums Lukas Owesten och Alfred Holmgren att laget vände underläge till ledning med 3–2.

Strömsbro kvitterade till 3–3 genom Mille Thunman med knappt fyra minuter kvar att spela. Målet kom med 3.60 kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Grums 20 sekunder in i förlängningen blev Adam Nordström med det avgörande förlängningsmålet.

Grums vann senast lagen möttes med 9–3 i Billerudhallen.

Lagen möts på nytt i Testebo Arena den 23 november.

Torsdag 30 oktober 19.30 spelar Grums borta mot Lindlöven J18. Strömsbro möter VIK Hockey U18 hemma i Testebo Arena onsdag 29 oktober 19.40.

Grums–Strömsbro 4–3 (0–1, 1–0, 2–2, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (7.16) Arvid Boëthius (Melvin Gustafsson, Victor Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (38.29) Isac Jemail (Albin Ekman).

Tredje perioden: 1–2 (45.47) Mille Thunman, 2–2 (48.02) Alfred Holmgren, 3–2 (51.05) Lukas Owesten (David Palm, Adam Nordström), 3–3 (57.00) Mille Thunman (Oscar Wennberg).

Förlängning: 4–3 (60.20) Adam Nordström (Carl Glänfält, Alfred Bäckman).

Nästa match:

Grums: Lindlövens IF, borta, 30 oktober

Strömsbro: VIK Västerås HK, hemma, 29 oktober