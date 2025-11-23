Grums avgjorde i förlängningen mot Strömsbro

Grums-seger med 3–2 efter förlängning

Grums femte seger på de senaste sex matcherna

Alfred Bäckman avgjorde för Grums

Grums väg till seger mot Strömsbro borta i U18 regional väst fortsättning herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Alfred Bäckman blev matchhjälte för Grums med sitt mål i förlängningen.

– Vi gör en bra prestation, men faller lite på vår egna disciplin. Det är bara fixa till det och gå ut och göra det bättre nästa match, kommenterade Strömsbros tränare Rasmus Christensen efter matchen.

Segern var Grums femte på de senaste sex matcherna.

Strömsbro–Grums – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Efter 7.33 i andra perioden gjorde Grums 0–1 genom Jack Smedberg.

Strömsbro gjorde 1–1 genom Oscar Wennberg med 2.41 kvar att spela av perioden.

Grums tog ledningen på nytt genom Viggo Rudehov-Hjalmarsson efter 17.56.

5.25 in i tredje perioden fick Ture Ageflod utdelning på pass av Melvin Bengtsson och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Grums blev Alfred Bäckman som 4.12 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Det här var Strömsbros tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Grums tredje uddamålsseger.

Det här betyder att Strömsbro är kvar på fjärde plats och Grums stannar på andra plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK vunnit.

Nästa motstånd för Strömsbro är VIK Hockey U18. Grums tar sig an Lindlöven J18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 19.00.

Strömsbro–Grums 2–3 (0–0, 1–2, 1–0, 0–1)

U18 regional väst fortsättning herr, Testebo Arena

Andra perioden: 0–1 (27.33) Jack Smedberg (Carl Glänfält, Viggo Mörk), 1–1 (37.19) Oscar Wennberg, 1–2 (37.56) Viggo Rudehov-Hjalmarsson (Adam Nordström, Alfred Bäckman).

Tredje perioden: 2–2 (45.25) Ture Ageflod (Melvin Bengtsson).

Förlängning: 2–3 (64.12) Alfred Bäckman (Valter Kammarbo, Gabriel Axelsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-2-1

Grums: 4-1-0

Nästa match:

Strömsbro: VIK Västerås HK, borta, 27 november

Grums: Lindlövens IF, hemma, 27 november