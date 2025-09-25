Grossniklaus och Jeppsson matchvinnare borta mot Troja-Ljungby U18

Malmö vann med 2–1 mot Troja-Ljungby U18

Isac Jeppsson avgjorde för Malmö

Troja-Ljungby U18:s andra raka förlust

En resultatmässigt jämn match slutade till slut med seger för Malmö som vann matchen borta mot Troja-Ljungby U18 i U18 regional syd herr på torsdagen. 1–2 (0–1, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Troja-Ljungby U18–Malmö – mål för mål

Malmö tog ledningen efter 14.14, genom Janis Grossniklaus framspelad av Oliver Andrle. Efter 14.39 i andra perioden nätade Isac Jeppsson, på pass av Viktor Lennström och gjorde 0–2. Troja-Ljungby U18 reducerade till 1–2 med 21 sekunder kvar att spela genom Jacob Beskow assisterad av Valter Elisson och Philip Einarsson. Men mer än så orkade Troja-Ljungby U18 inte med.

Det här var Malmös andra uddamålsseger.

För Troja-Ljungby U18 gör resultatet att laget nu ligger på nionde plats i tabellen medan Malmö är på sjätte plats.

Troja-Ljungby U18 tar sig an Karlskrona i nästa match borta söndag 28 september 14.00. Malmö möter samma dag 12.10 Rögle hemma.

Troja-Ljungby U18–Malmö 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U18 regional syd herr, Ljungby B-hall

Första perioden: 0–1 (14.14) Janis Grossniklaus (Oliver Andrle).

Andra perioden: 0–2 (34.39) Isac Jeppsson (Viktor Lennström).

Tredje perioden: 1–2 (59.39) Jacob Beskow (Valter Elisson, Philip Einarsson).

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: Karlskrona HK, borta, 28 september

Malmö: Rögle BK, hemma, 28 september