Grästorps IK vann med 6–5 hemma mot Mjölby

Grästorps IK segrade – 6–5 mot Mjölby

Rasmus Hultfelt med två mål för Grästorps IK

Rasmus Berntsson matchvinnare för Grästorps IK

Det blev dramatiskt när Grästorps IK vann mot Mjölby i hockeyettan södra på onsdagen. Laget vann med 6–5 (2–2, 2–0, 2–3) hemma i Åse & Viste Arena. Segermålet för Grästorps IK stod Rasmus Berntsson för 18.28 in i tredje perioden.

– Grymt bra match där andra perioden är kanske det bästa för året. Berntsson trycker in 6–5 i powerplay med dryga en minut kvar. Nyström gör sitt första mål, Hulta gör två mål och Sterner gör ett. Laginsatsen är enorm idag och det gav oss segern, kommenterade Grästorps IK:s assisterande tränare Bjarne Hurtig.

Rasmus Hultfelt gjorde två mål för Grästorps IK

Mjölby tog ledningen i första perioden genom Adam Lindblad.

Rasmus Hultfelt och Daniel Gheorghiu låg sen bakom vändningen till 2–1 för Grästorps IK.

Mjölby kvitterade till 2–2 genom Christoffer Rapp.

Efter 8.14 i andra perioden slog Albin Sterner till framspelad av Rasmus Hultfelt och Rasmus Berntsson och gav Grästorps IK ledningen. Max Nyström gjorde dessutom 4–2 efter 17.50 på pass av Leo Böris.

Mjölby gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 4–2 till ledning med 4–5 inom bara 4.30.

Rasmus Hultfelt och Rasmus Berntsson såg till att Grästorps IK vände till ledning med 6–5.

Grästorps IK:s Rasmus Hultfelt stod för två mål och två assists, Rasmus Berntsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Liam Pettersson hade tre assists. Christoffer Rapp gjorde ett mål och två assist för Mjölby.

Med tre omgångar kvar är Grästorps IK på 17:e plats i tabellen medan Mjölby är på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Mjölby med 6–4.

I nästa match möter Grästorps IK Tyringe borta och Mjölby möter Huddinge hemma. Båda matcherna spelas fredag 20 februari 19.00.

Grästorps IK–Mjölby 6–5 (2–2, 2–0, 2–3)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (7.14) Adam Lindblad (Christoffer Rapp), 1–1 (8.35) Rasmus Hultfelt (Liam Pettersson, Rasmus Berntsson), 2–1 (18.13) Daniel Gheorghiu (Joacim Hägg, Rasmus Hultfelt), 2–2 (19.32) Christoffer Rapp (Edvin Lundqvist).

Andra perioden: 3–2 (28.14) Albin Sterner (Rasmus Hultfelt, Rasmus Berntsson), 4–2 (37.50) Max Nyström (Leo Böris).

Tredje perioden: 4–3 (49.46) William Strand (Edvin Lundqvist, Christoffer Rapp), 4–4 (50.42) Andreas Nelly (Alwin Rosén), 4–5 (54.16) Andreas Nelly (Adam Lindblad, Adam Sikl), 5–5 (54.32) Rasmus Hultfelt (Viktor Bolinder, Liam Pettersson), 6–5 (58.28) Rasmus Berntsson (Liam Pettersson, Viktor Sandström Hult).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorps IK: 2-0-3

Mjölby: 1-2-2

Nästa match:

Grästorps IK: Tyringe SoSS, borta, 20 februari 19.00

Mjölby: Huddinge IK, hemma, 20 februari 19.00