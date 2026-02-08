Grästorp/Sörhaga Alingsås avgjorde i straffläggningen borta mot Kållered SK U18

Andra raka segern för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Hanhals J18 nästa motståndare för Kållered SK U18

Grästorp/Sörhaga Alingsås vann med 4–3 efter straffar

Grästorp/Sörhaga Alingsås vann en riktigt jämn match mot Kållered SK U18 i U18 division 1 syd A vår. Avgörandet kom först i straffläggningen där Grästorp/Sörhaga Alingsås var starkare och vann med 4–3 (2–1, 0–0, 1–2, 0–0, 1–0). Gustav Theng blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Ludvig Niska tvåmålsskytt för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Grästorp/Sörhaga Alingsås tog ledningen i första perioden genom Ludvig Niska.

Kållered SK U18 gjorde 1–1 genom Elias Kuhlin med 1.53 kvar att spela.

Efter 19.27 i matchen gjorde Grästorp/Sörhaga Alingsås 1–2 genom Ludvig Niska som gjorde sitt andra mål.

Andra perioden blev mållös.

Theo Eliasson och Liam Nilsson såg till att Kållered SK U18 vände till ledning med 3–2.

Grästorp/Sörhaga Alingsås kvitterade till 3–3 genom Melvin Sylvén med knappt fem minuter kvar att spela.

Grästorp/Sörhaga Alingsås Gustav Theng satte den avgörande straffen för gästerna.

Grästorp/Sörhaga Alingsås Gustav Theng stod för tre poäng, varav ett mål.

Kållered SK U18 har en vinst och fyra förluster och 20–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grästorp/Sörhaga Alingsås har tre vinster och två förluster och 18–18 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Kållered med 7–4.

Nästa motstånd för Grästorp/Sörhaga Alingsås är Hisingen. Lagen möts söndag 15 februari 11.30 i Åse & Viste Arena.

Kållered SK U18–Grästorp/Sörhaga Alingsås 3–4 (1–2, 0–0, 2–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Kållereds Ishall

Första perioden: 0–1 (15.45) Ludvig Niska (Gustav Theng), 1–1 (18.07) Elias Kuhlin (Linus Karlsmo), 1–2 (19.27) Ludvig Niska (Gustav Theng).

Tredje perioden: 2–2 (42.52) Liam Nilsson (Martin Kresac, Gustav Corneliusson), 3–2 (45.17) Theo Eliasson (Martin Kresac), 3–3 (55.40) Melvin Sylvén (Erik Malmberg).

Straffar: 3–4 (65.00) Gustav Theng.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kållered SK U18: 1-2-2

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 3-1-1

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Hisingens IK, hemma, 15 februari 11.30