Gislaveds SK U18 föll mot Mjölby med 6–8

Tredje raka nederlaget för Gislaveds SK U18

Gislaveds SK U18 förlorade mötet med Mjölby på hemmaplan med 6–8 (1–2, 3–4, 2–2) i U18 division 1 syd B vår på söndagen.

Mjölbys Anton Nyqvist tremålsskytt

Mjölby startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Isak Axelsson och Anton Nyqvist innan Gislaveds SK U18 svarade och gjorde 2–1 genom Sigge Bjelke.

Mjölby övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.20 genom Isac Gustafsson och gick upp till 1–5 innan Gislaveds SK U18 kom tillbaka och reducerade till 4–5.

Innan perioden var över hade Mjölby ryckt åt sig ledningen med 4–6.

Tredje perioden slutade 2–2 och Mjölby vann matchen med 8–6.

Sigge Bjelke gjorde två mål för Gislaveds SK U18 och spelade dessutom fram till tre mål och Christoffer Torell stod för tre mål och två assists. Philip Bågenklint hade tre assists och Anton Nyqvist gjorde tre mål för för Mjölby.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars i ProTrain Arena.

Nästa motstånd för Gislaveds SK U18 är Västervik. Lagen möts söndag 8 februari 15.15 i Gislerinken.

Gislaveds SK U18–Mjölby 6–8 (1–2, 3–4, 2–2)

U18 division 1 syd B vår, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (3.20) Isak Axelsson (Isac Gustafsson), 0–2 (16.47) Anton Nyqvist (Mauritz Axén, Philip Bågenklint), 1–2 (17.53) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Carl Hartvigsson).

Andra perioden: 1–3 (20.20) Isac Gustafsson (Fred Karlmark), 1–4 (21.46) Anton Nyqvist, 1–5 (24.34) Mauritz Axén (Philip Bågenklint, Zackarias Brandefors), 2–5 (29.30) Christoffer Torell (Fabian Sjöblom, Oscar Sanell), 3–5 (30.55) Christoffer Torell (Sixten Bjurbäck, Sigge Bjelke), 4–5 (33.39) Sigge Bjelke (Alexander Aune, Carl Hartvigsson), 4–6 (39.29) Harry Hallin (Isak Axelsson).

Tredje perioden: 5–6 (40.38) Sixten Bjurbäck (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 5–7 (43.25) Anton Nyqvist (Philip Bågenklint), 6–7 (47.03) Christoffer Torell (Sigge Bjelke), 6–8 (57.17) Leo Gustafsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gislaveds SK U18: 1-0-4

Mjölby: 1-1-3

Nästa match:

Gislaveds SK U18: Västerviks IK, hemma, 8 februari 15.15