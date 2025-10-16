Gisla/Nittorp slog Nässjö efter Sigge Bjelkes dubbel

Gisla/Nittorp vann med 4–1 mot Nässjö

Sigge Bjelke gjorde två mål för Gisla/Nittorp

Christoffer Torell avgjorde för Gisla/Nittorp

Det blev Gisla/Nittorp som gick segrande ur mötet med Nässjö i U18 division 1 syd B herr på hemmaplan, med 4–1 (1–1, 3–0, 0–0).

Sigge Bjelke med två mål för Gisla/Nittorp

Första perioden var jämn. Nässjö inledde bäst och tog ledningen genom Leo Beiron efter 6.07, men Gisla/Nittorp kvitterade genom Sigge Bjelke i slutet av perioden. I andra perioden var det Gisla/Nittorp som var vassast och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Christoffer Torell, Sigge Bjelke och Sanny Hoffrén. Tredje perioden blev mållös och Gisla/Nittorp höll i sin 4–1-ledning och vann.

Sigge Bjelke gjorde två mål för Gisla/Nittorp och spelade dessutom fram till ett mål.

Båda lagen har haft en tuff start på serien och har tre poäng efter tre spelade matcher.

Lagen möts på nytt i Höglandsrinken den 20 november.

Söndag 19 oktober möter Gisla/Nittorp Kalmar hemma 12.45 och Nässjö möter Västervik borta 14.00.

Gisla/Nittorp–Nässjö 4–1 (1–1, 3–0, 0–0)

U18 division 1 syd B herr, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (6.07) Leo Beiron (Zeb Wedenhjelm, Viggo Svärd Sandelius), 1–1 (18.24) Sigge Bjelke (Christoffer Torell, Tom Colin).

Andra perioden: 2–1 (20.29) Christoffer Torell (Sixten Bjurbäck, Sanny Hoffrén), 3–1 (21.08) Sigge Bjelke (Liam Timour, Carl Hartvigsson), 4–1 (25.42) Sanny Hoffrén (Kevin Olsson, Sigge Bjelke).

Nästa match:

Gisla/Nittorp: Kalmar HC, hemma, 19 oktober

Nässjö: Västerviks IK, borta, 19 oktober