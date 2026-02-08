Gävles starka svit mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne fortsätter

Gävle segrade – 10–2 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Gävles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hugo Lindqvist matchvinnare för Gävle

Gävle har haft det lätt mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 division 1 västra A vår. Och på söndagen vann Gävle på nytt – den här gången med hela 10–2 (4–2, 3–0, 3–0) hemma i Monitor ERP Arena. Det var Gävles fjärde raka seger mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne.

Segern var Gävles sjätte på de senaste sju matcherna.

Resultatet innebär att Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nu har fyra förluster i rad.

Gävle–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne – mål för mål

Gävle spelade bäst i första perioden som laget vann med 4–2.

Även i andra perioden var det Gävle som spelade bäst och gick från 4–2 till 7–2 genom mål av Hugo Lindqvist, Erik Eriksson och Rasmus Qvarnström.

Gävle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Rasmus Qvarnström, Theodor Westman och Erik Eriksson.

Hugo Lindqvist och Erik Eriksson gjorde tre mål och tre assist var för Gävle.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Gävle GIK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 12 februari. Då möter Gävle Valbo HC 2 i Monitor ERP Arena 19.40. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne tar sig an Huge/Skutskär hemma 19.00.

Gävle–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 10–2 (4–2, 3–0, 3–0)

U18 division 1 västra A vår, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (0.29) Alexander Sundberg (Gustav Bylin), 0–2 (3.44) Alvar Myrgren (Noah Dahlström), 1–2 (3.53) Erik Eriksson (Hugo Lindqvist, Douglas Lundgren), 2–2 (4.51) Rasmus Qvarnström (Vilmer Karlsson), 3–2 (15.39) Hugo Lindqvist (Erik Eriksson, Vilmer Karlsson), 4–2 (19.30) Hugo Lindqvist (Erik Eriksson, Elwin Söderberg).

Andra perioden: 5–2 (27.14) Hugo Lindqvist (Erik Eriksson, Charlie Ahlberg), 6–2 (31.20) Erik Eriksson (Hugo Lindqvist, Erik Eklund), 7–2 (35.05) Rasmus Qvarnström (Albin Saletti, Melker Andersson).

Tredje perioden: 8–2 (47.46) Theodor Westman (Charlie Ahlberg), 9–2 (49.24) Erik Eriksson (Elwin Söderberg, Hugo Lindqvist), 10–2 (52.14) Rasmus Qvarnström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 4-0-1

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 1-0-4

Nästa match:

Gävle: Valbo HC:2, borta, 12 februari 19.40

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 12 februari 19.00