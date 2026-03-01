Gävles segerrad mot Sandviken intakt

Gävle vann med 13–0 mot Sandviken

Edvin Vahlman avgjorde för Gävle

Sandvikens andra raka förlust

Gävle fortsätter att ha det lätt mot Sandviken i U18 division 1 västra A vår. På söndagen vann Gävle på nytt – den här gången med hela 13–0 (4–0, 5–0, 4–0) borta i Arena Jernvallen. Det var Gävles fjärde raka seger mot Sandviken.

Bollnäs/Alfta U18 nästa för Gävle

Gävle dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Gävle som dominerade och gick från 0–4 till 0–9 genom två mål av Oliver Mineur, och ett mål var av Edvin Vahlman, Albin Saletti och Melker Andersson.

Gävle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–0. Målen i sista perioden gjordes av Erik Eklund, Theodor Westman, Oliver Mineur och Erik Eriksson.

Gävles Erik Eriksson stod för fem poäng, varav tre mål, Edvin Vahlman gjorde två mål och spelade fram till två mål, Rasmus Qvarnström hade tre assists, Hugo Lindqvist hade tre assists, Danny Dunn hade tre assists, Theodor Westman gjorde ett mål och två assist, Douglas Lundgren gjorde ett mål och två assist och Oliver Mineur gjorde tre mål.

Sandviken har en vinst och fyra förluster och 10–42 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Gävle har tre vinster och två förluster och 38–20 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Gävle GIK vunnit.

Söndag 8 mars möter Sandviken Huge/Skutskär hemma 11.40 och Gävle möter Bollnäs/Alfta U18 hemma 13.30.

Sandviken–Gävle 0–13 (0–4, 0–5, 0–4)

U18 division 1 västra A vår, Arena Jernvallen

Första perioden: 0–1 (4.54) Edvin Vahlman (Hugo Lindqvist), 0–2 (9.15) Erik Eriksson (Rasmus Qvarnström, Theodor Westman), 0–3 (14.11) Douglas Lundgren (Danny Dunn), 0–4 (17.21) Erik Eriksson (Theodor Westman).

Andra perioden: 0–5 (23.54) Edvin Vahlman (Vilmer Karlsson, Douglas Lundgren), 0–6 (26.41) Albin Saletti (Hugo Lindqvist, Vilmer Karlsson), 0–7 (31.04) Oliver Mineur (Danny Dunn, Douglas Lundgren), 0–8 (34.44) Oliver Mineur (Danny Dunn, Tage Nyman), 0–9 (39.46) Melker Andersson (Erik Eriksson).

Tredje perioden: 0–10 (45.50) Theodor Westman (Erik Eriksson, Edvin Vahlman), 0–11 (46.07) Erik Eriksson (Rasmus Qvarnström), 0–12 (52.23) Oliver Mineur (Edvin Vahlman, Rasmus Qvarnström), 0–13 (52.52) Erik Eklund (Albin Saletti, Hugo Lindqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sandviken: 1-0-4

Gävle: 3-1-1

Nästa match:

Sandviken: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 8 mars 11.40

Gävle: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 8 mars 13.30