Gävle vann toppmötet med Huge/Skutskär

Gävle vann med 10–7 mot Huge/Skutskär

Gävles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gävles Rasmus Qvarnström fyramålsskytt

Två topplag möttes i U18 division 1 västra A vår under torsdagen när Gävle tog emot tredjeplacerade Huge/Skutskär. Gävle vann matchen med 10–7 (2–1, 5–3, 3–3).

Gävle vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Huge/Skutskär.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Gävles Rasmus Qvarnström, som stod för hela fyra mål i matchen.

Erik Eriksson bakom Gävles avgörande

Gävle startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Rasmus Qvarnström och Melker Andersson innan Huge/Skutskär svarade och gjorde 2–1 genom Linus Burefjord.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 5–3 och ställningen efter två perioder var 7–4.

Tredje perioden slutade 3–3 och Gävle vann matchen med 10–7.

Gävle har fyra segrar och en förlust och 33–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Huge/Skutskär har tre vinster och två förluster och 40–22 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Gävle på andra plats och Huge/Skutskär på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Gävle GIK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Gävle Strömsbro 2 i Nynäshallen 13.30. Huge/Skutskär tar sig an Bollnäs/Alfta U18 hemma 15.10.

Gävle–Huge/Skutskär 10–7 (2–1, 5–3, 3–3)

U18 division 1 västra A vår, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (1.17) Rasmus Qvarnström (Theodor Westman, Melker Andersson), 2–0 (7.38) Melker Andersson (Erik Eriksson, Rasmus Qvarnström), 2–1 (13.48) Linus Burefjord (Vincent Karnatz, Wille Winberg).

Andra perioden: 3–1 (21.12) Rasmus Qvarnström (Erik Eriksson), 3–2 (23.06) Nore Keddyson (Ivar Löfgren), 3–3 (24.06) Vincent Karnatz (Wille Winberg), 4–3 (30.21) Hugo Lindqvist (Danny Dunn), 5–3 (32.25) Neo Östberg (Danny Dunn), 6–3 (34.39) Hugo Lindqvist, 7–3 (38.04) Rasmus Qvarnström (Erik Eriksson, Douglas Lundgren), 7–4 (38.55) Liam Thomassen (Enar Öhrn, William Bogebrant).

Tredje perioden: 8–4 (41.08) Erik Eriksson (Gabriel Svensson, Rasmus Qvarnström), 8–5 (44.14) Casper Stålberg (Vincent Karnatz, Wille Winberg), 9–5 (51.21) Gabriel Svensson, 9–6 (52.38) Viking Johansson (William Bogebrant), 10–6 (54.00) Rasmus Qvarnström, 10–7 (59.14) Enar Öhrn (Linus Burefjord).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 4-1-0

Huge/Skutskär: 3-0-2

Nästa match:

Gävle: Strömsbro IF 2, hemma, 22 februari 13.30

Huge/Skutskär: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 22 februari 15.10