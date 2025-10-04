Gävle utklassade Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo J20 på hemmaplan

Gävle-seger med 13–1 mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo J20

Hebbe Englund tremålsskytt för Gävle

Olle Persson avgjorde för Gävle

Gävle dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo J20 i U20 division 1 västra A herr med hela 13–1 (5–0, 5–0, 3–1).

Gävle var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Gävle som dominerade och gick från 5–0 till 10–0 genom mål av Hebbe Englund, Jonathan Flink, Kim Westlin, Theo Sandström och Wilmer Sahanen. Gävle tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 5.46 genom Theodor Bognesand och gick upp till 12–0 innan Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo J20 svarade.

Segern skrevs till slut till 13–1 för Gävle.

Gävles Hebbe Englund stod för tre mål och två assists, Olle Persson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål, Arwid Thyr hade tre assists, Alfons Lindström gjorde ett mål och två målgivande passningar och Jonathan Flink gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Lagen spelar mot varandra igen den 13 december i Kristinehovs ishall.

Lördag 11 oktober spelar Gävle borta mot Skutskär J20 14.00 och Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo J20 mot Falu J20 hemma 16.00 i Kristinehovs ishall.

Gävle–Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo J20 13–1 (5–0, 5–0, 3–1)

U20 division 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (5.49) Hebbe Englund (Filip Timonen, Arwid Thyr), 2–0 (5.59) Olle Persson (Alfons Lindström, Jonathan Flink), 3–0 (6.27) Erik Eklund (Olle Persson), 4–0 (10.38) Theodor Bognesand (Jonathan Flink, Alfons Lindström), 5–0 (17.02) Alfons Lindström (Hebbe Englund).

Andra perioden: 6–0 (22.49) Hebbe Englund, 7–0 (23.16) Jonathan Flink (Olle Persson), 8–0 (34.07) Kim Westlin (Noel Berglin, Wilmer Sahanen), 9–0 (34.55) Theo Sandström (Filip Timonen, Arwid Thyr), 10–0 (36.14) Wilmer Sahanen (Noel Berglin).

Tredje perioden: 11–0 (45.46) Theodor Bognesand (Calle Zetterholm, Carl Kroon Anderberg), 12–0 (54.58) Hebbe Englund (Arwid Thyr, Olle Persson), 12–1 (55.23) Måns Hadin (Ian Ullberg, Melker Hindrikes), 13–1 (56.50) Kim Westlin (Oliver Carlsson, Hebbe Englund).

Nästa match:

Gävle: Skutskärs SK U23, borta, 11 oktober

Säter/SSIF/Kvarnsveden/Björbo J20: Falu IF, hemma, 11 oktober