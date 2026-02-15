Gävle förlänger segersviten mot Avesta

Gävle vann med 5–4 efter förlängning

Calle Zetterholm med två mål för Gävle

Filip Timonen matchvinnare för Gävle

Avesta är ett motstånd som verkar passa bra för Gävle. På söndagen tog Gävle ännu en seger borta mot just Avesta. Matchen i U20 division 1 västra A herr slutade 5–4 (1–1, 2–2, 1–1, 1–0) efter förlängning. Det var Gävles sjätte raka seger mot just Avesta.

Filip Timonen slog till 2.24 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 5–4-mål.

Alfons Lindström gjorde 1–0 till Gävle efter bara 1.01 efter förarbete från Theo Sandström och Filip Timonen. Avesta kvitterade till 1–1 efter 12.06 när Cesar Oscarsson slog till framspelad av Linus Vallin.

Gävle gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Calle Zetterholm och Isak Sandberg.

Avesta reducerade och kvitterade till 3–3 genom Linus Vallin och Cesar Oscarsson.

7.40 in i tredje perioden satte Loui Andersson pucken framspelad av Felix Andersson och Elias Walldén och gav laget ledningen. Gävle kvitterade till 4–4 med nio sekunder kvar att spela återigen genom Calle Zetterholm på pass av Oliver Carlsson och Oskar Lundström.

Stor matchhjälte för Gävle blev Filip Timonen som 2.24 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Avestas Linus Vallin stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Gävle ligger på andra plats i tabellen och Avesta är på femte plats.

När lagen senast möttes vann Gävle med 14–7.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 21 februari. Då möter Avesta Häradsbygden i Avestahallen 12.30. Gävle tar sig an Falu J20 hemma 13.40.

Avesta–Gävle 4–5 (1–1, 2–2, 1–1, 0–1)

U20 division 1 västra A herr, Avestahallen

Första perioden: 0–1 (1.01) Alfons Lindström (Theo Sandström, Filip Timonen), 1–1 (12.06) Cesar Oscarsson (Linus Vallin).

Andra perioden: 1–2 (26.58) Calle Zetterholm (Theo Sandström, Kim Westlin), 1–3 (28.05) Isak Sandberg (Gustav Winberg, Wilmer Sahanen), 2–3 (37.47) Linus Vallin (Oliver Almkärr, Victor Österberg), 3–3 (38.32) Cesar Oscarsson (Robin Leijd, Linus Vallin).

Tredje perioden: 4–3 (47.40) Loui Andersson (Felix Andersson, Elias Walldén), 4–4 (59.51) Calle Zetterholm (Oliver Carlsson, Oskar Lundström).

Förlängning: 4–5 (62.24) Filip Timonen (Wilmer Sahanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Avesta: 2-1-2

Gävle: 3-2-0

Nästa match:

Avesta: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 21 februari 12.30

Gävle: Falu IF, hemma, 21 februari 13.40