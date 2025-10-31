Gabriel Vilardi het när Winnipeg besegrade Chicago

Winnipeg-seger med 6–3 mot Chicago

Winnipegs åttonde seger på de senaste tio matcherna

Gabriel Vilardi med två mål för Winnipeg

Hemmalaget Winnipeg tog hem de två poängen efter seger mot Chicago i NHL. 6–3 (2–1, 2–0, 2–2) slutade fredagens match.

Segern var Winnipegs åttonde på de senaste tio matcherna.

Gabriel Vilardi tvåmålsskytt för Winnipeg

Winnipeg tog ledningen i början av första perioden genom Vladislav Namestnikov.

Chicago kvitterade till 1–1 genom Teuvo Teraväinen efter 8.57.

Winnipeg tog ledningen på nytt genom Gabriel Vilardi efter 16.56 i matchen. Winnipeg startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Mark Scheifele och Gabriel Vilardi. Efter 10.26 i tredje perioden ökade Winnipeg på till 5–1 genom Josh Morrissey.

Chicago reducerade dock på nytt till både 5–2 och 5–3 genom Alex Vlasic och André Burakovsky i tredje perioden.

Winnipeg kunde dock avgöra till 6–3 med 2.36 kvar av matchen genom Kyle Connor.

Kyle Connor och Mark Scheifele gjorde ett mål och två assist var för Winnipeg.

Nästa motstånd för Winnipeg är Pittsburgh. Lagen möts lördag 1 november 20.00 i Bell MTS Place. Chicago tar sig an Edmonton borta söndag 2 november 03.00.

Winnipeg–Chicago 6–3 (2–1, 2–0, 2–2)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 1–0 (1.42) Vladislav Namestnikov (Gustav Nyquist, Nino Niederreiter), 1–1 (8.57) Teuvo Teraväinen (Connor Murphy), 2–1 (16.56) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Kyle Connor).

Andra perioden: 3–1 (21.54) Mark Scheifele (Kyle Connor), 4–1 (31.19) Gabriel Vilardi (Dylan Demelo, Josh Morrissey).

Tredje perioden: 5–1 (50.26) Josh Morrissey (Dylan Demelo, Jonathan Toews), 5–2 (53.22) Alex Vlasic, 5–3 (55.03) André Burakovsky (Connor Bedard, Artjom Levsjunov), 6–3 (57.24) Kyle Connor (Mark Scheifele, Gabriel Vilardi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 3-0-2

Chicago: 3-0-2

Nästa match:

Winnipeg: Pittsburgh Penguins, hemma, 1 november

Chicago: Edmonton Oilers, borta, 2 november