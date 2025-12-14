Gabriel Vilardi gjorde två mål när Winnipeg vann mot Washington

Winnipeg segrade – 5–1 mot Washington

Gabriel Vilardi tvåmålsskytt för Winnipeg

Morgan Barron matchvinnare för Winnipeg

Det blev Winnipeg som vann matchen hemma mot Washington i NHL på söndagen. 5–1 (2–0, 2–0, 1–1) slutade matchen.

Gabriel Vilardi med två mål för Winnipeg

Logan Stanley gjorde 1–0 till Winnipeg efter 9.11 på pass av Josh Morrissey och Mark Scheifele.

Efter 18.42 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 genom Morgan Barron efter förarbete av Adam Lowry och Alex Iafallo.

Efter 3.38 i andra perioden nätade Alex Iafallo på pass av Adam Lowry och gjorde 3–0.

Winnipeg gjorde också 4–0 alldeles i slutsekunderna av perioden genom Gabriel Vilardi på passning från Kyle Connor och Josh Morrissey.

11.55 in i tredje perioden fick Gabriel Vilardi utdelning återigen och ökade ledningen.

16.35 in i perioden satte Jakob Chychrun pucken framspelad av John Carlson och Alex Ovetjkin och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Washington.

När lagen möttes senast vann Washington Capitals med 4–3.

Tisdag 16 december 01.30 spelar Winnipeg hemma mot Ottawa. Washington möter Minnesota borta i Xcel Energy Center onsdag 17 december 02.00.

Winnipeg–Washington 5–1 (2–0, 2–0, 1–1)

NHL, Bell MTS Place

Första perioden: 1–0 (9.11) Logan Stanley (Josh Morrissey, Mark Scheifele), 2–0 (18.42) Morgan Barron (Adam Lowry, Alex Iafallo).

Andra perioden: 3–0 (23.38) Alex Iafallo (Adam Lowry), 4–0 (39.52) Gabriel Vilardi (Kyle Connor, Josh Morrissey).

Tredje perioden: 5–0 (51.55) Gabriel Vilardi, 5–1 (56.35) Jakob Chychrun (John Carlson, Alex Ovetjkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-0-3

Washington: 2-2-1

Nästa match:

Winnipeg: Ottawa Senators, hemma, 16 december 01.30

Washington: Minnesota Wild, borta, 17 december 02.00