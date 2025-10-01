Fyra raka segrar för Vännäs HC J18 – efter 4–3 mot ÖSK/Ö-vik J18

Vännäs HC J18 vann med 4–3 mot ÖSK/Ö-vik J18

Leon Torneus matchvinnare för Vännäs HC J18

Fjärde raka segern för Vännäs HC J18

Vännäs HC J18 och ÖSK/Ö-vik J18 har två helt olika formkurvor. Vännäs HC J18 vann onsdagens möte i Bjästa Ishall och har därmed fyra raka segrar i U18 division 1 norra B herr. Hemmalaget ÖSK/Ö-vik J18 däremot har fem raka förluster. Matchen slutade 3–4 (1–1, 0–2, 2–1).

ÖSK/Ö-vik J18–Vännäs HC J18 – mål för mål

Första perioden var jämn. Vännäs HC J18 inledde bäst och tog ledningen genom Filip Nygren efter 10.07, men ÖSK/Ö-vik J18 kvitterade genom Viktor Lindström efter 14.28. I andra perioden var det Vännäs HC J18 som dominerade och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Hugo Engman och Daniels Mangulis. ÖSK/Ö-vik J18 reducerade dock till 2–3 genom Valter Norman efter 10.24 av perioden.

Med 1.04 kvar i perioden i tredje perioden gjorde Vännäs HC J18 2–4 genom Leon Torneus och tog ett rejält grepp om matchen.

Leo Alenius reducerade dock för ÖSK/Ö-vik J18 med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Filip Nygren gjorde ett mål för Vännäs HC J18 och spelade fram till två mål.

ÖSK/Ö-vik J18 står fortfarande utan poäng efter fem spelade matcher medan Vännäs HC J18 har tolv poäng efter fyra matcher.

Den 10 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Vännäs Ishall.

I nästa match möter ÖSK/Ö-vik J18 Nälden/Östersund J18 borta på lördag 4 oktober 16.00. Vännäs HC J18 möter Umeå Hockeyklubb onsdag 8 oktober 19.30 hemma.

ÖSK/Ö-vik J18–Vännäs HC J18 3–4 (1–1, 0–2, 2–1)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (10.07) Filip Nygren (Hugo Engman, Melvin Jonsson), 1–1 (14.28) Viktor Lindström (Albin Hammarberg, Max Sjögren).

Andra perioden: 1–2 (29.22) Hugo Engman (Filip Nygren, Alfons Kilstadius), 1–3 (31.59) Daniels Mangulis.

Tredje perioden: 2–3 (50.24) Valter Norman, 2–4 (58.56) Leon Torneus (Filip Nygren, Melvin Jonsson), 3–4 (59.41) Leo Alenius (Walter Stoltz).

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik J18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 4 oktober

Vännäs HC J18: Umeå Hockey Klubb, hemma, 8 oktober