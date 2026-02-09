Fyra raka segrar för Enköping – efter 10–5 mot Segeltorp

Enköping och Segeltorp har två helt olika formkurvor. Enköping vann måndagens möte i Bahcohallen och har därmed fyra raka segrar i U20 allettan östra. Bortalaget Segeltorp däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 10–5 (3–3, 3–1, 4–1).

Det var Enköpings fjärde raka seger mot Segeltorp.

Haninge Anchors nästa för Enköping

Första perioden slutade 3–3.

Enköping var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 6–4.

Enköping hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.21 genom Felix Gustafsson och gick upp till 8–4 innan Segeltorp svarade.

Till slut blev det 10–5 till Enköping.

Segeltorps Andreas Eckhoff stod för fyra poäng, varav tre mål och Hugo Wallin gjorde ett mål och två assist. Hugo Hedenfalk gjorde två mål och totalt tre poäng för Enköping och Hampus Söderkvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Med tre omgångar kvar är Enköping på tredje plats i tabellen medan Segeltorp är på tionde plats.

När lagen senast möttes vann Enköping med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Enköping Haninge Anchors i Bahcohallen 15.40. Segeltorp tar sig an Vallentuna borta 17.40.

Enköping–Segeltorp 10–5 (3–3, 3–1, 4–1)

U20 allettan östra, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (0.37) Andreas Eckhoff (Hugo Wallin), 1–1 (1.40) Hugo Hedenfalk, 2–1 (2.26) Hampus Söderkvist (Oscar Lag), 2–2 (7.17) Andreas Eckhoff (Eddie Örnhov, Edward Wahlqvist), 3–2 (8.23) Tor Nordgren (Gabriel Shafadi, Filip Klintbom), 3–3 (13.56) Hugo Wallin (Andreas Eckhoff).

Andra perioden: 4–3 (20.58) Felix Gustafsson (Isak Heikman), 4–4 (29.31) Nils Frostenson (Tihon Brauer, Hugo Wallin), 5–4 (30.51) Filip Klintbom (Emil Nogelius, Svante Lilja), 6–4 (34.14) Elliot Riikola (Dylan Hjelmberg, Joel Agné).

Tredje perioden: 7–4 (47.21) Felix Gustafsson (Hampus Söderkvist), 8–4 (49.06) Linus Wall (Hampus Söderkvist, Hugo Hedenfalk), 8–5 (54.40) Andreas Eckhoff (Theo Magnusson), 9–5 (57.05) Hugo Hedenfalk (Linus Wall), 10–5 (59.01) Tor Nordgren (Gabriel Shafadi, Erik Nederberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 4-0-1

Segeltorp: 1-0-4

Nästa match:

Enköping: Haninge Anchors HC, hemma, 14 februari 15.40

Segeltorp: Vallentuna Hockey, borta, 14 februari 17.40