Fyra raka segrar för Columbus – efter 4–2 mot Chicago

Columbus vann med 4–2 mot Chicago

Columbus åttonde seger på de senaste nio matcherna

Charlie Coyle tremålsskytt för Columbus

Columbus och Chicago har två helt olika formkurvor. Columbus vann lördagens möte i United Center och har därmed fyra raka segrar i NHL. Hemmalaget Chicago däremot har fem raka förluster. Matchen slutade 2–4 (1–1, 1–2, 0–1).

Det var Columbus sjätte raka seger mot Chicago.

Mathieu Olivier blev matchvinnare

Charlie Coyle gav Columbus ledningen efter 19 minuters spel assisterad av Zach Werenski och Kirill Martjenko. Chicago kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden när Connor Bedard hittade rätt med assist av Alex Vlasic och Tyler Bertuzzi.

Columbus startade andra perioden bäst. Laget gick från 1–1 till 1–3 genom mål av Charlie Coyle och Mathieu Olivier innan Chicago svarade och gjorde 3–2 genom Frank Nazar.

Columbus punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.03 kvar att spela återigen genom Charlie Coyle framspelad av Cole Sillinger och Mathieu Olivier. 2–4-målet blev matchens sista.

Charlie Coyle gjorde tre mål för Columbus och spelade fram till ett mål.

Den 5 februari möts lagen återigen, då i Nationwide Arena.

I nästa match möter Chicago San Jose hemma på tisdag 3 februari 02.30. Columbus möter St Louis söndag 1 februari 01.00 borta.

Chicago–Columbus 2–4 (1–1, 1–2, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (19.13) Charlie Coyle (Zach Werenski, Kirill Martjenko), 1–1 (19.57) Connor Bedard (Alex Vlasic, Tyler Bertuzzi).

Andra perioden: 1–2 (21.23) Charlie Coyle, 1–3 (26.47) Mathieu Olivier (Charlie Coyle, Zach Werenski), 2–3 (30.49) Frank Nazar (Connor Bedard, Tyler Bertuzzi).

Tredje perioden: 2–4 (58.57) Charlie Coyle (Cole Sillinger, Mathieu Olivier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 0-2-3

Columbus: 4-0-1

Nästa match:

Chicago: San Jose Sharks, hemma, 3 februari 02.30

Columbus: St Louis Blues, borta, 1 februari 01.00