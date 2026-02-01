Frölundas starka svit mot SSK U18 fortsätter

Frölunda segrade – 6–4 mot SSK U18

Vincent Odén avgjorde för Frölunda

Femte raka förlusten för SSK U18

SSK U18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Frölunda. På söndagen tog Frölunda ännu en seger borta mot SSK U18. Matchen i U18 Nationell södra herr slutade 6–4 (5–1, 1–3, 0–0). Det var Frölundas fjärde raka seger mot just SSK U18.

SSK U18–Frölunda – mål för mål

Frölunda dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–1.

SSK U18 reducerade dock till 2–5 genom Viggo Fors tidigt i andra perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Frölunda ökade ledningen till 2–6 genom Axel Järnstedt efter 12.13.

Oscar Lindén och Adrian Norin reducerade förvisso men närmare än 4–6 kom inte SSK U18. Tredje perioden blev mållös och Frölunda tog därmed en stabil seger.

I tredje perioden höll Frölunda i sin 6–4-ledning och vann.

Frölundas Felix Selindh stod för fyra poäng, varav ett mål och Axel Järnstedt gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

För Frölunda gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan SSK U18 är på tionde plats. Så sent som den 5 januari låg SSK U18 på femte plats i tabellen.

Den 13 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Frölundaborg.

I nästa omgång har SSK U18 Örebro Hockey U18 borta i Behrn Arena, onsdag 11 februari 19.00. Frölunda spelar hemma mot Grums lördag 14 februari 16.00.

SSK U18–Frölunda 4–6 (1–5, 3–1, 0–0)

U18 Nationell södra herr, Månsbrorinken

Första perioden: 1–0 (3.56) David Niederleitner (Viggo Fors), 1–1 (4.24) Tim Mandic (Felix Selindh), 1–2 (4.55) Mio Belin (Wilson Axelsson), 1–3 (13.12) Felix Selindh (Gustav Gäbel, Axel Järnstedt), 1–4 (15.07) Ted Burström (Felix Selindh, Axel Järnstedt), 1–5 (16.28) Vincent Odén (Ted Burström, Oscar Grådahl).

Andra perioden: 2–5 (24.21) Viggo Fors (Gustav Lindén), 2–6 (32.13) Axel Järnstedt (Felix Selindh, Oscar Grådahl), 3–6 (36.03) Oscar Lindén (Simon Nordberg, Mille Forslund), 4–6 (38.42) Adrian Norin (Mille Forslund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK U18: 0-0-5

Frölunda: 2-2-1

Nästa match:

SSK U18: Örebro HK, borta, 11 februari 19.00

Frölunda: Grums IK, hemma, 14 februari 16.00