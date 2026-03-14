Trots förlust mot Frölunda – Malmö klart för åttondelsfinal

Frölunda-seger med 4–1 mot Malmö

Max Friberg matchvinnare för Frölunda

Frölundas 30:e seger

Trots förlust med 1–4 (0–2, 1–0, 0–2) i SHL på bortaplan mot Frölunda är det klart att Malmö får spela åttondelsfinal i SM-slutspelet.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Frölunda.

Frölunda–Malmö – mål för mål

Jere Innala gjorde 1–0 till Frölunda efter 16.18 på passning från Henrik Tömmernes och Arttu Ruotsalainen. Laget gjorde 2–0 efter 17.39 genom Max Friberg på pass av Dominik Egli och Filip Cederqvist.

Efter 7.14 i andra perioden slog Carl Persson till framspelad av Robin Salo och Janne Kuokkanen och reducerade åt Malmö.

13.53 in i tredje perioden satte Samuel Johannesson pucken på pass av Filip Cederqvist och Jacob Peterson och ökade ledningen. Efter 16.34 nätade Jacob Peterson på pass av Isac Born och Noah Hasa och ökade ledningen för Frölunda.

Det här betyder att Frölunda slutar på andra plats och Malmö på åttonde plats.

Frölunda–Malmö 4–1 (2–0, 0–1, 2–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (16.18) Jere Innala (Henrik Tömmernes, Arttu Ruotsalainen), 2–0 (17.39) Max Friberg (Dominik Egli, Filip Cederqvist).

Andra perioden: 2–1 (27.14) Carl Persson (Robin Salo, Janne Kuokkanen).

Tredje perioden: 3–1 (53.53) Samuel Johannesson (Filip Cederqvist, Jacob Peterson), 4–1 (56.34) Jacob Peterson (Isac Born, Noah Hasa).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-1-2

Malmö: 3-0-2