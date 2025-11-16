Frölundas fina svit mot Rögle fortsätter

Seger för Frölunda med 4–3 efter förlängning

Frölundas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Charlie Kalldin avgjorde för Frölunda

Rögle är lite av ett drömmotstånd för Frölunda. På söndagen vann Frölunda på nytt – den här gången borta i Catena Arena. Matchen i U18 regional syd topp 6 herr slutade 4–3 (1–1, 1–0, 1–2, 1–0) efter förlängning. Det var Frölundas sjätte raka seger mot Rögle.

Charlie Kalldin stod för Frölundas avgörande mål 1.48 in i förlängningen.

Segern var Frölundas fjärde på de senaste fem matcherna.

HV 71 nästa för Frölunda

Efter sex minuters spel gjorde Rögle 1–0.

Efter 19.29 kvitterade Frölunda när Elton Mildaeus slog till assisterad av Måns Köster och Karl Röshammar. Frölunda gjorde också 1–2 efter 12.53 i andra perioden när Simon Skrtic hittade rätt på pass av Emil Böhlin. Rögle kvitterade till 2–2 genom Olle Bülow i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 12.01 i tredje perioden gjorde Frölunda 2–3 genom Wiggo Forsberg.

Rögle kvitterade till 3–3 genom Leo Papista med 3.60 kvar att spela av perioden. I förlängningen tog det 1.48 till Frölunda avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Charlie Kalldin.

Det här var Rögles andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölundas andra uddamålsseger.

Frölunda vann senast lagen möttes med 4–3 i Bjäre Entreprenad Arena.

Lagen möts på nytt i Frölundaborg den 7 december.

Söndag 23 november spelar Rögle hemma mot Växjö 17.30 och Frölunda mot HV 71 hemma 12.00 i Frölundaborg.

Rögle–Frölunda 3–4 (1–1, 0–1, 2–1, 0–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (6.22) Hugo Sandblom (Wille Lönqvist, Vide Forsmark), 1–1 (19.29) Elton Mildaeus (Måns Köster, Karl Röshammar).

Andra perioden: 1–2 (32.53) Simon Skrtic (Emil Böhlin).

Tredje perioden: 2–2 (42.32) Olle Bülow (Arvid Stolt), 2–3 (52.01) Wiggo Forsberg, 3–3 (57.00) Leo Papista (Noah Nilsson, Felix Svensson).

Förlängning: 3–4 (61.48) Charlie Kalldin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Rögle: Växjö Lakers HC, hemma, 23 november

Frölunda: HV 71, hemma, 23 november