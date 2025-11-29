Frölundas fina svit fortsätter mot LHC

Frölunda segrade – 4–1 mot LHC

Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Max Lindholm matchvinnare för Frölunda

LHC är lite av ett drömmotstånd för Frölunda. På lördagen vann Frölunda på nytt – den här gången borta i Saab Arena. Matchen i SHL slutade 4–1 (3–1, 1–0, 0–0). Det var Frölundas åttonde raka seger mot LHC.

Det här innebär att Frölunda nu har fyra segrar i följd i SHL.

LHC–Frölunda – mål för mål

Frölunda tog ledningen i början av första perioden genom Linus Weissbach.

LHC kvitterade till 1–1 genom Nicholas Shore efter 8.51.

Frölunda gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Max Lindholm och Arttu Ruotsalainen.

Efter 13.34 i andra perioden nätade Jacob Peterson på pass av Jere Innala och Henrik Tömmernes och gjorde 1–4.

Tredje perioden blev mållös och Frölunda höll i sin 4–1-ledning och vann.

LHC har tre vinster och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Torsdag 4 december 19.00 möter LHC Malmö borta i Malmö Arena medan Frölunda spelar hemma mot Djurgården.

LHC–Frölunda 1–4 (1–3, 0–1, 0–0)

SHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (5.12) Linus Weissbach (Tom Nilsson, Max Friberg), 1–1 (8.51) Nicholas Shore (Jakub Vrana, Fredrik Karlström), 1–2 (17.16) Max Lindholm (Ivar Stenberg, Dominik Egli), 1–3 (17.27) Arttu Ruotsalainen.

Andra perioden: 1–4 (33.34) Jacob Peterson (Jere Innala, Henrik Tömmernes).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

LHC: 3-0-2

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

LHC: IF Malmö Redhawks, borta, 4 december

Frölunda: Djurgårdens IF, hemma, 4 december