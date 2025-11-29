Frölundas fina svit fortsätter mot LHC
Följ HockeySverige på
Google news
- Frölunda segrade – 4–1 mot LHC
- Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Max Lindholm matchvinnare för Frölunda
LHC är lite av ett drömmotstånd för Frölunda. På lördagen vann Frölunda på nytt – den här gången borta i Saab Arena. Matchen i SHL slutade 4–1 (3–1, 1–0, 0–0). Det var Frölundas åttonde raka seger mot LHC.
Det här innebär att Frölunda nu har fyra segrar i följd i SHL.
LHC–Frölunda – mål för mål
Frölunda tog ledningen i början av första perioden genom Linus Weissbach.
LHC kvitterade till 1–1 genom Nicholas Shore efter 8.51.
Frölunda gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, målen av Max Lindholm och Arttu Ruotsalainen.
Efter 13.34 i andra perioden nätade Jacob Peterson på pass av Jere Innala och Henrik Tömmernes och gjorde 1–4.
Tredje perioden blev mållös och Frölunda höll i sin 4–1-ledning och vann.
LHC har tre vinster och två förluster och 7–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna.
Torsdag 4 december 19.00 möter LHC Malmö borta i Malmö Arena medan Frölunda spelar hemma mot Djurgården.
LHC–Frölunda 1–4 (1–3, 0–1, 0–0)
SHL, Saab Arena
Första perioden: 0–1 (5.12) Linus Weissbach (Tom Nilsson, Max Friberg), 1–1 (8.51) Nicholas Shore (Jakub Vrana, Fredrik Karlström), 1–2 (17.16) Max Lindholm (Ivar Stenberg, Dominik Egli), 1–3 (17.27) Arttu Ruotsalainen.
Andra perioden: 1–4 (33.34) Jacob Peterson (Jere Innala, Henrik Tömmernes).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
LHC: 3-0-2
Frölunda: 4-0-1
Nästa match:
LHC: IF Malmö Redhawks, borta, 4 december
Frölunda: Djurgårdens IF, hemma, 4 december
Den här artikeln handlar om: