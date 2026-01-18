Frölunda toppar tabellen efter seger mot Rögle

Frölunda segrade – 3–1 mot Rögle

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Olle Zetterstedt avgjorde för Frölunda

Det blev 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) hemma för Frölunda mot Rögle i söndagens match. Därmed är laget serieledare i U18 Nationell södra herr, två poäng före Växjö, efter sju spelade matcher. Rögle ligger på nionde plats i tabellen.

Segern var Frölundas sjätte på de senaste sju matcherna.

Frölunda–Rögle – mål för mål

Charlie Kalldin gav Frölunda ledningen efter 14.43 efter förarbete från Olle Zetterstedt och Wiggo Forsberg.

Efter 12.09 i andra perioden nätade Melwin Högman på pass av Noah Nilsson och Ville Finnström och kvitterade för Rögle. Frölundas Olle Zetterstedt gjorde 2–1 efter 12.58 framspelad av Wiggo Forsberg och Axel Järnstedt.

4.20 in i tredje perioden fick Neo Eriksson utdelning framspelad av Felix Selindh och Knut Stenberg och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Det här var fjärde mötet mellan Frölunda och Rögle den här säsongen. Frölunda vann de två första mötena. Rögle BK vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Frölunda HV 71 borta på lördag 24 januari 16.30. Rögle möter Malmö onsdag 21 januari 19.15 borta.

Frölunda–Rögle 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U18 Nationell södra herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (14.43) Charlie Kalldin (Olle Zetterstedt, Wiggo Forsberg).

Andra perioden: 1–1 (32.09) Melwin Högman (Noah Nilsson, Ville Finnström), 2–1 (32.58) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Axel Järnstedt).

Tredje perioden: 3–1 (44.20) Neo Eriksson (Felix Selindh, Knut Stenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Rögle: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda: HV 71, borta, 24 januari 16.30

Rögle: IF Malmö Redhawks, borta, 21 januari 19.15