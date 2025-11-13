Frölunda vann efter förlängning mot Linköping HC U18
- Frölunda vann med 3–2 efter förlängning
- Olle Zetterstedt avgjorde för Frölunda
- Rögle nästa motstånd för Frölunda
Matchen mellan Frölunda och Linköping HC U18 i U18 regional syd topp 6 herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Olle Zetterstedt som gjorde det avgörande målet.
Rögle nästa för Frölunda
Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 5.14 in i andra perioden gjorde Frölunda 1–0 genom Charlie Kalldin framspelad av Axel Järnstedt.
Efter 14.34 i andra perioden nätade Wiggo Forsberg framspelad av Olle Zetterstedt och Gustav Gäbel och gjorde 2–0.
Linköping HC U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom David Huk och Douglas Paul i tredje perioden. Matchvinnare för hemmalaget Frölunda 3.40 in i förlängningen blev Olle Zetterstedt med det avgörande förlängningsmålet.
Linköping HC U18 vann senast lagen möttes med 4–3 i Stångebro Ishall.
Den 4 december tar lagen sig an varandra igen, då i Stångebro Ishall.
Söndag 16 november spelar Frölunda borta mot Rögle 12.00 och Linköping HC U18 mot HV 71 hemma 15.30 i Stångebro Ishall.
Frölunda–Linköping HC U18 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0)
U18 regional syd topp 6 herr, Frölundaborg
Andra perioden: 1–0 (25.14) Charlie Kalldin (Axel Järnstedt), 2–0 (34.34) Wiggo Forsberg (Olle Zetterstedt, Gustav Gäbel).
Tredje perioden: 2–1 (48.35) David Huk (Edwin Lundqvist, Oscar Holmertz), 2–2 (50.24) Douglas Paul (David Huk).
Förlängning: 3–2 (63.40) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Charlie Kalldin).
Nästa match:
Frölunda: Rögle BK, borta, 16 november
Linköping HC U18: HV 71, hemma, 16 november
