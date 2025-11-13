Frölunda vann efter förlängning mot Linköping HC U18

Frölunda vann med 3–2 efter förlängning

Olle Zetterstedt avgjorde för Frölunda

Rögle nästa motstånd för Frölunda

Matchen mellan Frölunda och Linköping HC U18 i U18 regional syd topp 6 herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Olle Zetterstedt som gjorde det avgörande målet.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 5.14 in i andra perioden gjorde Frölunda 1–0 genom Charlie Kalldin framspelad av Axel Järnstedt.

Efter 14.34 i andra perioden nätade Wiggo Forsberg framspelad av Olle Zetterstedt och Gustav Gäbel och gjorde 2–0.

Linköping HC U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom David Huk och Douglas Paul i tredje perioden. Matchvinnare för hemmalaget Frölunda 3.40 in i förlängningen blev Olle Zetterstedt med det avgörande förlängningsmålet.

Linköping HC U18 vann senast lagen möttes med 4–3 i Stångebro Ishall.

Den 4 december tar lagen sig an varandra igen, då i Stångebro Ishall.

Söndag 16 november spelar Frölunda borta mot Rögle 12.00 och Linköping HC U18 mot HV 71 hemma 15.30 i Stångebro Ishall.

Frölunda–Linköping HC U18 3–2 (0–0, 2–0, 0–2, 1–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Frölundaborg

Andra perioden: 1–0 (25.14) Charlie Kalldin (Axel Järnstedt), 2–0 (34.34) Wiggo Forsberg (Olle Zetterstedt, Gustav Gäbel).

Tredje perioden: 2–1 (48.35) David Huk (Edwin Lundqvist, Oscar Holmertz), 2–2 (50.24) Douglas Paul (David Huk).

Förlängning: 3–2 (63.40) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Charlie Kalldin).

Nästa match:

Frölunda: Rögle BK, borta, 16 november

Linköping HC U18: HV 71, hemma, 16 november