Stort jubel när Frölunda säkrade seriesegern med vinst mot Oskarshamn

Frölunda vann med 6–0 mot Oskarshamn

Frölundas nionde seger på de senaste tio matcherna

Frölundas Gustav Gäbel tremålsskytt

Spelarna i Frölunda har all anledning att fira efter 6–0 (5–0, 0–0, 1–0) på bortaplan mot Oskarshamn. Det betyder nämligen att Frölunda har säkrat seriesegern i U18 regional syd herr. Oskarshamn slutar på åttonde plats i tabellen.

Gustav Gäbel med tre mål för Frölunda

Frölunda var starkast i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Andra perioden blev mållös. Till slut kom också 0–6 genom Knut Stenberg på pass av Emil Böhlin och Mio Belin efter 17.02 i tredje perioden.

Gustav Gäbel gjorde tre mål för Frölunda.

Oskarshamn–Frölunda 0–6 (0–5, 0–0, 0–1)

U18 regional syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (2.31) Gustav Gäbel, 0–2 (7.22) Gustav Gäbel (Charlie Kalldin), 0–3 (12.03) Mio Belin (Wilson Axelsson, Karl Röshammar), 0–4 (13.14) Gustav Gäbel (Charlie Kalldin, Hilmer Öhman), 0–5 (15.14) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg).

Tredje perioden: 0–6 (57.02) Knut Stenberg (Emil Böhlin, Mio Belin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 1-0-4

Frölunda: 5-0-0