Frölunda upp i topp efter seger mot Malmö

Frölunda-seger med 2–1 mot Malmö

Frölundas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Vincent Odén avgjorde för Frölunda

Frölunda är nu serieledare i U18 regional syd topp 6 herr efter seger, 1–2 (0–1, 0–1, 1–0), borta mot Malmö. Frölunda leder serien två poäng före Växjö. Malmö ligger på fjärde plats i tabellen.

Frölunda tog därmed fjärde raka seger mot just Malmö.

Det här innebär att Frölunda nu har fyra segrar i följd i U18 regional syd topp 6 herr.

Växjö nästa för Frölunda

Frölunda tog ledningen efter 8.11 genom Olle Zetterstedt efter förarbete från Wiggo Forsberg och Gustav Gäbel.

Efter 5.05 i andra perioden nätade Vincent Odén på pass av Mio Belin och Neo Eriksson och gjorde 0–2.

14.10 in i tredje perioden nätade Malmös Anton Liljenfors framspelad av Alexandre Monarque och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Malmö.

Malmö har två vinster och tre förluster och 24–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Malmös andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölundas tredje uddamålsseger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Frölunda vunnit.

Söndag 30 november möter Malmö HV 71 borta 12.00 och Frölunda möter Växjö hemma 16.00.

Malmö–Frölunda 1–2 (0–1, 0–1, 1–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (8.11) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Gustav Gäbel).

Andra perioden: 0–2 (25.05) Vincent Odén (Mio Belin, Neo Eriksson).

Tredje perioden: 1–2 (54.10) Anton Liljenfors (Alexandre Monarque).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 2-0-3

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Malmö: HV 71, borta, 30 november

Frölunda: Växjö Lakers HC, hemma, 30 november