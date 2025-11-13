Frölunda tog ny seger mot favoritmotståndet

Frölunda vann med 3–2 mot Örebro Hockey

Frölundas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Filip Cederqvist matchvinnare för Frölunda

Frölunda fortsätter att vinna mot Örebro Hockey i SHL. På torsdagen segrade Frölunda på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 2–0, 1–2) hemma i Scandinavium. Det var Frölundas femte raka seger mot Örebro Hockey.

Segern var Frölundas åttonde på de senaste nio matcherna, och sjätte raka segern på hemmaplan.

Frölunda–Örebro Hockey – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 3.33 in i andra perioden gjorde Frölunda 1–0 genom Noah Dower Nilsson assisterad av Ivar Stenberg och Linus Högberg.

Efter 5.57 i andra perioden slog Max Lindholm till framspelad av Ivar Stenberg och Theodor Niederbach och gjorde 2–0.

Örebro Hockey reducerade dock till 2–1 genom Milton Oscarson när bara fyra minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Frölunda utökade ledningen på nytt genom Filip Cederqvist med 3.13 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

David Quenneville reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte Örebro Hockey.

Det här var Frölundas sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebro Hockeys sjunde uddamålsförlust.

Frölunda tar sig an Timrå IK i nästa match borta lördag 15 november 18.00. Örebro Hockey möter samma dag 15.15 Malmö hemma.

Frölunda–Örebro Hockey 3–2 (0–0, 2–0, 1–2)

SHL, Scandinavium

Andra perioden: 1–0 (23.33) Noah Dower Nilsson (Ivar Stenberg, Linus Högberg), 2–0 (25.57) Max Lindholm (Ivar Stenberg, Theodor Niederbach).

Tredje perioden: 2–1 (56.10) Milton Oscarson (David Quenneville, Patrik Puistola), 3–1 (56.47) Filip Cederqvist (Max Friberg, Nicklas Lasu), 3–2 (59.11) David Quenneville (Patrik Puistola, Teemu Turunen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 4-0-1

Örebro Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Frölunda: Timrå IK, borta, 15 november

Örebro Hockey: IF Malmö Redhawks, hemma, 15 november