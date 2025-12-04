Frölunda tog förlängningsseger mot Djurgården

Frölunda vann med 3–2 efter förlängning

Frölundas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Theodor Niederbach matchvinnare för Frölunda

Frölundas väg till seger mot Djurgården hemma i SHL blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Theodor Niederbach blev matchhjälte för Frölunda med sitt mål i förlängningen.

Det här innebär att Frölunda nu har fem segrar i följd i SHL och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Brynäs nästa för Frölunda

Frölunda tog ledningen i början av första perioden genom Ivar Stenberg.

Djurgården gjorde 1–1 genom Jacob Josefson efter 12.03.

Efter 19.38 i matchen gjorde Frölunda 2–1 genom Jere Innala.

Efter 14.14 i andra perioden slog Joe Snively till framspelad av Oula Palve och Colby Sissons och kvitterade för Djurgården.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 3.43 till Frölunda avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Theodor Niederbach.

Det här var Frölundas sjunde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Djurgårdens tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Frölunda är i fortsatt serieledning, med 59 poäng efter 24 matcher och Djurgården på femte plats med 40 poäng.

Lördag 6 december möter Frölunda Brynäs hemma 15.15 och Djurgården möter Timrå IK hemma 18.00.

Frölunda–Djurgården 3–2 (2–1, 0–1, 0–0, 1–0)

SHL, Scandinavium

Första perioden: 1–0 (1.46) Ivar Stenberg (Theodor Niederbach, Henrik Tömmernes), 1–1 (12.03) Jacob Josefson (Philip Holm, Charles Hudon), 2–1 (19.38) Jere Innala (Arttu Ruotsalainen, Linus Högberg).

Andra perioden: 2–2 (34.14) Joe Snively (Oula Palve, Colby Sissons).

Förlängning: 3–2 (63.43) Theodor Niederbach.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 5-0-0

Djurgården: 1-1-3

Nästa match:

Frölunda: Brynäs IF, hemma, 6 december

Djurgården: Timrå IK, hemma, 6 december