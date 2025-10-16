Frölunda tog ännu en seger – 7–2 mot Tingsryd

Frölunda vann med 7–2 mot Tingsryd

Frölundas nionde seger på de senaste tio matcherna

Frölunda och Tingsryd möttes på torsdagen i Frölundaborg. Frölunda hade fem vinster i rad i U18 regional syd herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 7–2 (1–0, 3–1, 3–1).

Simon Skrtic bakom Frölundas avgörande

Frölunda tog ledningen efter 19 minuter genom Olle Zetterstedt på pass av Wiggo Forsberg och Elton Mildaeus. Frölunda tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 1.48 genom Mio Belin och gick upp till 3–0 innan Tingsryd svarade.

I periodpausen hade Frölunda ledningen med 4–1. Frölunda tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.24 genom Axel Järnstedt och gick upp till 6–1 innan Tingsryd svarade.

7–2 blev det till slut för Frölunda.

Olle Zetterstedt gjorde två mål för Frölunda och spelade dessutom fram till ett mål, Elton Mildaeus stod för ett mål och två assists och Wiggo Forsberg hade tre assists.

Med en omgång kvar är Frölunda i serieledning medan Tingsryd är på nionde plats.

Nästa motstånd för Frölunda är Oskarshamn. Tingsryd tar sig an Linköping hemma. Båda matcherna spelas söndag 19 oktober 14.00.

Frölunda–Tingsryd 7–2 (1–0, 3–1, 3–1)

U18 regional syd herr, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (19.33) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Elton Mildaeus).

Andra perioden: 2–0 (21.48) Mio Belin (Noa Pettersen, Hilmer Öhman), 3–0 (28.48) Simon Skrtic (Oscar Grådahl, Charlie Kalldin), 3–1 (33.44) Victor Karlsson (Arvid Ericsson, Douglas Kjellsson Norberger), 4–1 (36.29) Karl Röshammar (Charlie Kalldin).

Tredje perioden: 5–1 (46.24) Axel Järnstedt (Elton Mildaeus, Gustav Gäbel), 6–1 (53.36) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Axel Järnstedt), 6–2 (56.38) Jakob Krantz, 7–2 (57.11) Elton Mildaeus (Wiggo Forsberg, Olle Zetterstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 5-0-0

Tingsryd: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda: IK Oskarshamn, borta, 19 oktober

Tingsryd: Linköpings HC, hemma, 19 oktober