Frölunda serieledare efter seger mot Rögle

Frölunda segrade – 6–4 mot Rögle

Frölundas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Max Westergård gjorde två mål för Frölunda

Frölunda är nu serieledare i U20 nationell södra efter seger, 6–4 (2–2, 2–1, 2–1), hemma mot Rögle. Frölunda leder serien två poäng före Örebro Hockey. Örebro Hockey har dessutom en match mer spelad. Rögle ligger på fjärde plats i tabellen.

Segern var Frölundas åttonde på de senaste tio matcherna.

Max Westergård gjorde två mål för Frölunda

Frölunda tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter.

Rögle reducerade och kvitterade till 2–2 genom Colin Törnkvist och Edwin Myrestam.

Rögle gjorde 2–3 genom Oliver Dejbjerg Larsen efter 19 sekunder i andra perioden.

Adam Nömme och Mads Kongsbak Klyvö gjorde att Frölunda vände till underläget till ledning med 4–3.

Frölunda utökade ledningen genom Max Westergård som gjorde sitt andra mål efter 4.51 i tredje perioden.

Rögle reducerade dock till 5–4 genom Milo Fortkord när bara fyra minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Frölunda kunde dock avgöra till 6–4 med 1.27 kvar av matchen genom Bosse Meijer.

Rögles Nils Bartholdsson hade tre assists.

Det här var fjärde mötet mellan Frölunda och Rögle den här säsongen. Frölunda vann de två första mötena. Rögle vann senast lagen möttes.

Lagen möts igen i nästa match, i Catena Arena fredag 6 mars 18.00.

Frölunda–Rögle 6–4 (2–2, 2–1, 2–1)

U20 nationell södra, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (0.36) Max Westergård (Gian Meier), 2–0 (3.20) Ville Oksanen (Zacharias Käll, Viktor Olihn), 2–1 (6.39) Colin Törnkvist (Isak Norlin, Love Gath), 2–2 (7.45) Edwin Myrestam (Oliver Dejbjerg Larsen, Nils Bartholdsson).

Andra perioden: 2–3 (20.19) Oliver Dejbjerg Larsen (Nils Bartholdsson, Johannes Neumann), 3–3 (26.24) Adam Nömme (Alexander Eklöf), 4–3 (29.02) Mads Kongsbak Klyvö.

Tredje perioden: 5–3 (44.51) Max Westergård (Bosse Meijer, Liam Elofsson), 5–4 (56.00) Milo Fortkord (Nils Bartholdsson, Edwin Myrestam), 6–4 (58.33) Bosse Meijer.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 3-1-1

Rögle: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: Rögle, borta, 6 mars 18.00

Rögle: Frölunda, hemma, 6 mars 18.00