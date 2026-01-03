Frölunda segrare borta mot Grums – Felix Selindh matchvinnare

Seger för Frölunda med 6–3 mot Grums

Felix Selindh gjorde två mål för Frölunda

Frölunda gjorde fyra raka mål

Frölunda besegrade Grums på bortaplan i lördagens match i U18 Nationell södra herr. 3–6 (0–2, 3–2, 0–2) slutade matchen.

Felix Selindh med två mål för Frölunda

Gästerna Frölunda startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 3.44 slog Gustav Gäbel till efter förarbete från Wiggo Forsberg och Olle Zetterstedt.

Laget gjorde också 0–2 när Elton Mildaeus fick träff efter förarbete av Knut Stenberg och Hilmer Öhman efter 12.18.

Grums förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

13.24 in i tredje perioden slog Olle Zetterstedt till framspelad av Wiggo Forsberg och ökade ledningen.

Axel Järnstedt stod för målet när Frölunda punkterade matchen med ett 3–6-mål med 1.01 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–6.

Den 14 februari möts lagen återigen, då i Frölundaborg.

I nästa match, söndag 4 januari möter Grums Växjö hemma i Billerudhallen 13.00 medan Frölunda spelar borta mot Färjestad 12.15.

Grums–Frölunda 3–6 (0–2, 3–2, 0–2)

U18 Nationell södra herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (3.44) Gustav Gäbel (Wiggo Forsberg, Olle Zetterstedt), 0–2 (12.18) Elton Mildaeus (Knut Stenberg, Hilmer Öhman).

Andra perioden: 0–3 (22.48) Felix Selindh (Karl Röshammar), 0–4 (25.39) Felix Selindh (Karl Röshammar), 1–4 (28.27) Valter Kammarbo (Lukas Owesten, Alfred Holmgren), 2–4 (33.29) Alfred Bäckman (Felix Björk, Lukas Owesten), 3–4 (37.52) Valter Kammarbo (Felix Björk).

Tredje perioden: 3–5 (53.24) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg), 3–6 (58.59) Axel Järnstedt.

Nästa match:

Grums: Växjö Lakers HC, hemma, 4 januari 13.00

Frölunda: Färjestads BK, borta, 4 januari 12.15

Statistik och tabell – Läs mer här

Streama alla matcher