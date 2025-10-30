Frölunda ryckte i sista perioden och vann mot Malmö

Seger för Frölunda med 7–5 mot Malmö

Frölundas Axel Järnstedt tvåmålsskytt

Adam Nömme matchvinnare för Frölunda

Frölunda vann hemma mot Malmö i U18 regional syd topp 6 herr med 7–5. Matchen var helt jämn efter två perioder, 4–4, innan Frölunda avgjorde i sista perioden.

Frölunda tog därmed andra raka segern, efter 7–3 mot HV 71 i premiären.

Axel Järnstedt med två mål för Frölunda

I första perioden var det Frölunda som dominerade. Laget vann perioden med 3–1.

I andra perioden var det i stället Malmö som hade greppet. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Malmö tog ledningen på nytt genom Max Kramer efter 10.18 i tredje perioden.

Frölunda gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 4–5 till ledning med 7–5. Gäbels 7–5-mål kom med 44 sekunder kvar av matchen.

Malmös Matteo Filippini stod för tre poäng, varav två mål. Axel Järnstedt gjorde två mål och totalt tre poäng för Frölunda och Bosse Meijer gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Frölunda med 4–1.

I nästa match möter Frölunda Växjö borta på söndag 2 november 14.00. Malmö möter Rögle torsdag 13 november 19.00 hemma.

Frölunda–Malmö 7–5 (3–1, 1–3, 3–1)

U18 regional syd topp 6 herr, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (3.08) Sigge Larsson (Isac Pagels, Alexandre Monarque), 1–1 (6.05) Bosse Meijer (Adam Nömme, Ted Burström), 2–1 (7.39) Hilmer Öhman (Emil Böhlin, Knut Stenberg), 3–1 (18.18) Axel Järnstedt (Charlie Kalldin).

Andra perioden: 4–1 (21.11) Axel Järnstedt (Bosse Meijer, Gustav Gäbel), 4–2 (22.04) Sigge Larsson (Alexandre Monarque), 4–3 (35.10) Matteo Filippini (Joel Borgqvist, Tobias Lacnak), 4–4 (37.48) Matteo Filippini (Joel Borgqvist, Sixten Jadeland).

Tredje perioden: 4–5 (50.18) Max Kramer (Matteo Filippini), 5–5 (53.06) Simon Skrtic (Mio Belin, Emil Böhlin), 6–5 (53.29) Adam Nömme (Bosse Meijer, Ted Burström), 7–5 (59.16) Gustav Gäbel (Axel Järnstedt, Oscar Grådahl).

Nästa match:

Frölunda: Växjö Lakers HC, borta, 2 november

Malmö: Rögle BK, hemma, 13 november