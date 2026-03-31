Frölunda reducerar matchserien mot Luleå

Frölunda segrade – 2–1 mot Luleå

Tom Nilsson matchvinnare för Frölunda

Brendan Shinnimin nätade för Luleå

Frölunda vann på hemmaplan med 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) i SM-kvartsfinalen. Därmed reducerar Frölunda i matchserien, som Luleå leder med 3-2 i matcher.

Frölunda–Luleå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 18.27 in i andra perioden som Frölunda tog ledningen genom Dominik Egli assisterad av Christian Folin.

4.33 in i tredje perioden satte Tom Nilsson pucken på pass av Noah Dower Nilsson och Linus Högberg och ökade ledningen. 15.34 in i perioden nätade Luleås Brendan Shinnimin framspelad av Pontus Andreasson och Otto Leskinen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Luleå.

Lagen möts igen på torsdag 19.00 i Coop Norrbotten Arena.